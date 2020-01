Manifestantes atacan centro de cuarentena para infectados de coronavirus en Hong Kong

HONG KONG, CHINA .- Un grupo de manifestantes lanzó este domingo cócteles molotov contra una edificio deshabitado de Hong Kong que las autoridades comenzaban a utilizar para instalar un lugar de cuarentena para personas que podrían estar infectadas con el coronavirus que provoca una enfermedad respiratoria, informó la policía.



"Estos actos destructivos representan una grave amenaza para la seguridad de las personas en el lugar", declaró la policía de Hong Kong en un comunicado.

VIDEO: Cadáveres en el suelo y hospitales desbordados por coronavirus



Un principio de incendio se declaró en la entrada del edificio, de donde salían grandes llamas antes de que los bomberos lograran dominar el fuego, indicó un fotógrafo de la AFP presente en el lugar.

Miedo en Wuhan

China entró el sábado en el Año de la Rata, pero las conmemoraciones del Año Nuevo fueron mínimas y poco festivas. En las calles de Wuhan no hubo petardos ni dragones, y reinaba este domingo un aire fantasmagórico en muchos de sus barrios.



Los habitantes de la ciudad describen además en los hospitales un caos digno de una "película de horror", con un personal desbordado, pacientes abandonados y una espera angustiante e interminable.



Ante esta situación, la ciudad acaba de iniciar la construcción de dos hospitales de un millar de camas cada uno, que estarán listos en el tiempo récord de menos de dos semanas.



En Wuhan, los altavoces rompen el silencio que parece haberse abatido sobre la urbe para transmitir una serie de mensajes de las autoridades: "No crean en los rumores. No difundan rumores. Si no se sienten bien, vayan a tiempo al hospital".



"Desde mi ventana, esto se parece a una ciudad fantasma, todas las tiendas están cerradas" afirma por teléfono a la AFP Israt Zahan, un estudiante bangladesí.

Otro caso en Estados Unidos

También este domingo China anunció que prohibía de forma temporal el comercio de animales salvajes, pues el nuevo coronavirus supuestamente habría surgido de un mercado donde se vendía este tipo de animales para consumo.



En Estados Unidos, un tercer caso de coronavirus fue confirmado el sábado. Se trata de un hombre que se encuentra en California y que había estado en Wuhan.



Los otros dos casos en territorio estadounidense son los de una sexagenaria que reside en Chicago y viajó a Wuhan entre fines de diciembre y el 13 de enero, así como el de un treintañero del estado de Washington que también estuvo en la ciudad china recientemente, según las autoridades sanitarias.



Los tres primeros casos en Europa fueron registrados en Francia el viernes. Otros contagios confirmados o sospechosos se han detectado en Australia, Japón, Singapur, Malasia, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Vietnam, Nepal y Canadá.

