Abogados de la Casa Blanca comienzan defensa de Donald Trump

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. - Los abogados de Donald Trump comenzaron a presentar este sábado ante el Senado, de mayoría republicana, sus argumentos de defensa en el juicio para la destitución del presidente de Estados Unidos después de tres días de meticulosas acusaciones planteadas por los demócratas.



"Verán que el presidente no ha hecho absolutamente nada malo", dijo Pat Cipollone, abogado de la Casa Blanca ante los 100 miembros del Senado, que deberá decidir si el 45 presidente de Estados Unidos debe ser destituido de su cargo.



Cipollone fue el primero en hacer uso de la palabra para exponer los argumentos iniciales durante un encuentro legislativo excepcionalmente organizado un fin de semana y a unos 300 días de la elección presidencial prevista para noviembre.

Los fiscales demócratas de la Cámara de Representantes, que acusaron a Trump el 18 de diciembre, concluyeron el viernes por la noche la presentación de su detallado informe que solicita la destitución del presidente por sus presiones a Ucrania para obtener un rédito político personal.



Cipollone señaló que los fiscales de la Cámara no habían presentado su caso justificadamente.



"No creemos que hayan estado cerca de cumplir con su objetivo para lo que les piden que hagan. De hecho, creemos que cuando escuchen los hechos... encontrarán que el presidente no hizo absolutamente nada malo", insistió ante los senadores.



El abogado de la Casa Blanca fue más allá al señalar que los demócratas estaban pidiendo al Senado que "anule los resultados de las últimas elecciones" que dieron el triunfo a Trump, en 2016.



"Les están pidiendo que rompan todas las papeletas depositadas en este país por iniciativa propia... Quitarle esa decisión al pueblo estadounidense", argumentó.



Los abogados de Trump tendrán 24 horas repartidas en tres días para presentar la defensa del presidente ante el Senado, donde los republicanos tienen una mayoría de 53 contra 47 escaños.



Estaba previsto que este sábado expusieran argumentos por hasta tres horas para retomar la presentación el lunes.



Probablemente el juicio concluirá con la absolución del mandatario, dada la mayoría republicana en la Cámara Alta.



Trump es el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en ser sometido a un proceso de destitución, después de Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1999.

