Así defendió Zidane a Gareth Bale tras dudas por nueva lesión

MADRID, ESPAÑA.- El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró este sábado, en la víspera de la visita al Valladolid en la 21ª jornada de la Liga española, que siempre defenderá a sus jugadores al ser preguntado por Gareth Bale, de nuevo lesionado.



"Él siempre quiere estar con el equipo. Lo único es que el otro día se hizo daño, es poca cosa. Volverá el lunes", afirmó Zidane en su conferencia de prensa.



"El otro día marcó (en la Copa del Rey ante los Unionistas de Salamanca, victoria madridista 3-1). Siempre voy a defender a mis jugadores, entrenan todos los días, se matan... Hay una buena dinámica. Los jugadores luchan por el escudo del Madrid", aseveró el técnico francés.



Bale, de 30 años, marcó apenas tres goles esta temporada en trece partidos con la camiseta 'merengue'.

"Cuando el jugador está disponible, que es importante para él y para nosotros, contamos con él. Ahora no lo está. Es una pena. Es poca cosa y creo que le vamos a ver pronto con nosotros, el lunes. Él quiere jugar", insistió Zidane.



Bale debería reincorporarse a los entrenamientos a la vez que el belga Eden Hazard, víctima en noviembre en Liga de Campeones ante el París Saint-Germain de una "microfractura" en el tobillo derecho.



"Todavía no sabemos cuándo será su vuelta a los terrenos. Ha empezado ahora a tocar el balón, no tiene dolor. A partir del lunes empieza a trabajar a mayor ritmo, vamos poco a poco. Estamos contentos de que esté evolucionando tan bien", afirmó sobre el caso de Hazard.