Joel Sabillón “El Parrandero”: “En teatro personifiqué a Gokú”

Fredy Posadas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con 14 millones de fans en todo el mundo, la Radio Musiquera es la número uno, y la voz de “El Parrandero”, Joel Sabillón, es inconfundible.



Cada mañana, el animador nos despierta con el programa “Quítate la pijama” y por las noches, alegra nuestro regreso a casa con “Parrandeando con Musiquera”.

Sabillón es un tipo ameno que no esconde su simpatía por el Marathón, practica el ciclismo por su amada San Pedro Sula y ha tenido la oportunidad de estar al lado de grandes de la

música mexicana.

¿De dónde es “El Parrandero”?

Sampedrano, nací en la aldea Santa Ana, en las faldas del Merendón.

¿Su infancia?

Complicada, desde los 9 o 10 años andaba trabajando. Ayudaba a mi abuela vendiendo frutas, vendía comida.

¿Sabe lo que es ganarse la vida desde niño?

Desde pequeño sé lo que es ganar cada centavo.

¿Y sus recuerdos de infancia?

En la escuela tenía muchos amigos. Robaba mangos en las propiedades vecinas. Estudié en

tres escuelas.

¿Por qué tanta escuela?

En Santa Ana hice primer grado, en la Gracias a Dios hice segundo y tercero y cuarto a sexto en la Juan Lindo, repetí tercero.

¿Y la secundaria?

Estudié mecánica automotriz en un colegio técnico. No tan fácilmente me quedo botado en

un carro.

¿Cómo entró a los medios de comunicación?

Hace como 25 años... Miré un anuncio que decía se busca empleado, presenté mi solicitud, yo tenía 18 años de edad y me dieron la oportunidad en esta empresa donde estoy.

¿Qué hacía?

De todo... Desde mandados hasta apoyando en la operación de La Musiquera. Todavía no teníamos shows en vivo. Casi de inmediato se dio el programa “Quítate la pijama”. Ninguno de los que empezamos éramos expertos en radio. Todos éramos cipotes y como convivía con ellos tenía mi micrófono.

¿Usted siempre quiso hacer radio?

Tenía gusto por la radio, yo de jovencito me sentaba a ver a los locutores de Radio El Mundo, ellos hacían su programa y uno los podía ver y me gustaba lo que hacían. Quería ser como ellos.

¿La experiencia que tal ha sido?

Ha sido una vida para mí... Muchos creen que en radios no se hace mucho pero se

requiere talento.

¿Una anécdota?

Cuando vinieron Los Tigres del Norte a San Pedro Sula. Nosotros íbamos como copatrocinadores del evento. El animador de ellos se enfermó y junto con Larissa, Óscar y yo fuimos los animadores del concierto de Los Tigres, fue inolvidable. Nerviosos porque no nos imaginábamos abrir el show de Los Tigres a los 23 años de edad.

¿Tienen algún recuerdo de Los Tigres?

Sí, ellos nos firmaron un sombrero que tenemos aquí en la radio.

¿Hábleme de sus oyentes?

Hay una convivencia con ellos de muchos años. Siento que me tienen como un amigo. En “Parrandeando” nos llama muchísima gente.

¿Cuáles son los temas más pedidos?

En la actualidad, “A través del vaso”, “La Elenita”, “El columpio”, “Un entierro sin llorar”.

¿Algún famoso que le haya llamado al programa?

Un alcalde capitalino... No estoy seguro si Ricardo álvarez.

¿De dónde viene el apodo de “El Parrandero”?

Del programa. Nuestro saludo para nuestra gente es: “¿cómo estás, parrandero?”. Así me conoce la gente.

¿Pero es parrandero de verdad o solo de programa?

Ah... de verdad, ja, ja, ja. Es una alegría poder parrandear.

¿Pero usted escucha la música que pone o no?

Sí, claro... Me gusta la música regional mexicana, la grupera romántica y la de bandas.

¿Cuántos años lleva “Parrandeando con Musiquera”?

24 años... “Quítate la pijama”, 25.

¿De qué parte de Honduras lo escuchan más?

De todo el país. La música de banda está bien pegada. El grueso está en la zona rural.

¿La radio o el programa ha recibido premios?

Tenemos varios premios Extra. Además ganamos el primer lugar en audiencia de radio en Facebook. A nivel nacional estamos entre los tres primeros lugares de las radios más escuchadas.

Hábleme de su familia.

Soy muy apegado a la familia. Somos seis hermanos. Además soy felizmente casado y tengo tres retoños.

¿Qué no sabemos de Joel “El Parrandero”?

Que en teatro personifiqué a Gokú en una obra que montamos. Además he actuado en pastorelas en la Iglesia Católica. También vendo publicidad para la radio.

¿Siempre está escuchando música o se desconecta?

Cuando voy manejando quizás pero en casa veo poca TV... Me gusta ponerme a reparar algún detallito de mi casa. Cocino,

soy hogareño.

¿Quién manda en su casa, “Parrandero”?

Mi mujer, je, je, je. Kathy es la que me dice qué tengo que hacer. Tenemos muy buena relación como pareja.

¿Y ella es oyente suya?

No le gusta Musiquera, prefiere escuchar música romántica. Mejor que no me escuche.

¿Cerveza o trago?

Cervecita, no soy de ron ni tequila... Prefiero una cerveza bien fría.

¿Deportes le gustan?

Sí, como todo hondureño me gusta el fútbol... Soy Marathón de corazón pero no obcecado . También tengo mi bici para hacer ciclismo en la ciudad.