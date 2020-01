China eleva el balance del virus a 25 muertos y 830 casos (gobierno)

PEKÍN, CHINA.-China ha elevado este viernes a 25 muertos y 830 casos el balance de la epidemia provocada por un misterioso virus, informa la Comisión Nacional de Salud.



Las autoridades examinan además 1.072 casos sospechosos de este virus, originado en la ciudad de Wuhan (centro), añade la fuente.

Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó este jueves que es "demasiado pronto" para decretar que el virus que apareció en China constituya una "urgencia de salud pública de alcance internacional.



"No se equivoquen, es una urgencia en China. Pero aún no es una urgencia sanitaria mundial. (Aunque) podría convertirse en ello", declaró en rueda de prensa el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Asimismo, Ghebreyesus instó a China a garantizar que los bloqueos a los transporte en varias ciudades sean "de corta duración", en tanto intenta prevenir la propagación del virus.



"China ha tomado medidas que considera apropiadas para frenar la propagación del coronavirus en Wuhan y otras ciudades. Esperamos que sean cortas y eficaces", añadió ante periodistas en Ginebra.



Para luego señalar que por ahora no hay "ninguna prueba" de contagio entre humanos fuera de China.



"Sabemos que hay transmisión entre personas en China, pero hasta ahora parece estar limitada a grupos familiares y a trabajadores de la salud que han atendido a pacientes infectados", destacó.



"Fuera de China no hay por ahora constatación de contagios, pero eso no significa que esto no vaya a suceder", advirtió el alto funcionario internacional.



Hasta ahora, la OMS sólo había utilizado este término en casos de epidemias que requieren una respuesta internacional importante, incluida la gripe porcina H1N1 en 2009, el virus Zika en 2016 y la fiebre del Ébola, que devastó parte de África occidental de 2014 a 2016 y la RDC desde 2018.



En Ginebra Ghebreyesus había destacado antes que China tomó "medidas muy fuertes" para frenar el brote y estimó que con ellas iban a "disminuir" los riesgos de propagación internacional.











- Los taxis triplican la tarifa -



En el centro de la metrópolis, los transportes públicos no funcionaban y los festejos de Año Nuevo fueron suspendidos.



Casi todos los comercios estaban cerrados. No se veían tampoco a repartidores en moto, normalmente omnipresentes en las grandes ciudades chinas.



Los taxis triplicaron sus tarifas. "Es muy peligroso salir en este momento pero necesitamos el dinero", explicó un taxista a la AFP.



El Ayuntamiento también impuso el uso de máscaras de protección, aunque la mayoría de los habitantes ya las llevaban desde principios de semana.



La alarma saltó cuando un científico chino advirtió que el virus se podía transmitir entre humanos, y no solo de animal a hombre.



El presidente Xi Jinping lanzó el lunes un llamado de movilización general para detener "totalmente" la epidemia, que hasta entonces no había sido considerada de envergadura.





- Virus detectado en un mercado Medidas -



El virus, de la misma familia que el SRAS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo), alcanzó ya varios países de Asia e incluso llegó a Estados Unidos. Vietnam y Singapur son los últimos que acaban de anunciar casos en su territorio.



El virus fue detectado en un mercado de abastos en Wuhan. Aunque el mercado, ahora cerrado, es principalmente de pescado, las autoridades reconocieron que se vendían animales salvajes de forma ilegal.



La cepa es un nuevo tipo de coronavirus, una familia que cuenta con una amplia gama de virus que pueden provocar enfermedades benignas en el hombre como el catarro, pero otras más graves como el SRAS.



Durante la epidemia del SRAS, que mató a unas 650 personas en 2002-2003 en China, incluyendo Hong Kong, la OMS criticó duramente al gobierno chino por haber tardado en dar la alerta y haber querido disimular la envergadura de la epidemia.