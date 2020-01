Zonas de Honduras sin energía eléctrica este viernes 24 de enero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Varias colonias, aldeas y barrios de la zona norte de Honduras no tendrán energía eléctrica este viernes debido a los cortes programados por la Empresa Energía Honduras (EEH).

Aquí el listado completo:

De 8:00 AM a 4:00 PM en Choloma y San Pedro Sula

Residencial Las Colinas

Colonia Monte Verde

Colonia Montealegre

Residencial Campisa I y II

Colonia Juan Ramón Molina

Colonia Bosques de San Pedro

Químicas Handal

Fibratex

Hermacasa

Industrias Molineras

Arroz Cacique

Corsa

Citricos CDC

Artesanos S.A.



De 8:00 AM a 4:00 PM en Morazán, El Negrito y Santa Rita

Lactovi

Aldea El Portillo González

Aldea Oloman

San Alejo

Aldea Mojiman

Aldea Nueva Esperanza

Aldea San Fernando

Aldea Los Prieto

Aldea El Zumbido

Aldea El Porvenir

Aldea Paya

Aldea Los Murillos

Aldea El Ocotillo

Aldea El Pataste

Aldea Combas

Aldea Laureles

Cuidad El Negrito

Haciendo Don Emilio

Cooperativa Harina Selecta

Colonia Los Pinos

Aldea Guangolola 1, 2 y 3

Aldea Cangrejales

Aldea Pata de Gallina

Aldea Terrero Negro

Aldea Casiano

Aldea Sentadero

Aldea Lajas

Aldea Coyolito

Aldea La Calera

San Alejo



De 8:00 AM a 12:00 MD en La Masica, Atlántida

Aldea San Antonio



De 1:00 PM a 5:00 PM en La Masica, Atlántida

Aldea San Juan Benque



De 8:00 AM 3:00 PM en La Ceiba, Atlántida

Residencial Quinta Los Laureles

VEA: Guardia Nacional de México empuja y repele a caravana migrante