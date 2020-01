Expresidenta de la Academia insinúa que los Grammy están manchados  

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-La presidenta destituida de la Academia de la Grabación dice que los premios más grandes de la música _ los Grammy _ están manchados por conflictos de interés que afectan cómo ciertas canciones y artistas son nominados.



Sin embargo, Deborah Dugan dijo el jueves en el programa “Good Morning America” de la cadena ABC que planea ver la ceremonia este fin de semana.



Dugan fue despedida a sólo meses de ser nombrada presidenta y directora ejecutiva de la Academia de la Grabación y esta semana presentó una explosiva queja ante la Comisión de Igualdad de Oportunidad de Empleo en la que alega que fue acosada sexualmente y que la organización era un “club de chicos” que favorece a sus amigos. La academia, que ha acusado a Dugan de conducta inapropiada, ha dicho que inició una investigación.



Las alegaciones sobre el personal habían opacado en gran medida las denuncias de Dugan sobre la integridad del proceso de premiación de los Grammy — un enorme problema dado que su ceremonia anual se transmitirá en vivo por CBS en tres días.

“El sistema debería ser transparente y hay incidentes de conflicto de interés que manchan los resultados”, dijo Dugan a ABC.



Explicó que un “comité secreto” que decide quién recibe una nominación al Grammy incluye a personas que tienen negocios y relaciones personales con artistas, y que estos les dan un impulso a sus favoritos. Los miembros de los Grammy por lo general seleccionan a 20 nominados potenciales en ciertas categorías y comités internos reducen esas listas a los cinco o siete eventuales nominados.



Dugan señaló que un artista en el puesto 19 de los 20 candidatos iniciales a canción del año en 2019 recibió una nominación y que el artista de hecho estaba en el comité que decidía las candidaturas. El mismo artista, a quien no identificó, es representado profesionalmente por un miembro de la junta directiva de la academia.



Dio a entender que el conflicto estuvo detrás de dos desaires notables en la categoría, a Ariana Grande y Ed Sheeran, aunque hay dudas de que Grande haya postulado su éxito “Thank U, Next” al premio.

Brandi Carlile, Kendrick Lamar y Lady Gaga estaban entre los nominados, y la canción ganadora fue “This is America”, interpretada por Childish Gambino.



En la categoría de jazz vocal, Dugan alegó que un artista postulado participó en el proceso de nominaciones. Nuevamente, no nombró al artista involucrado.



En general, dijo que unos 30 artistas que no habían sido seleccionados como nominados potenciales por los miembros de la Academia de la Grabación fueron agregados a la lista porque tenían negocios o relaciones personales con personas en los comités de nominaciones o la junta directiva de la Academia.



Dugan también dijo que hubo canciones o discos nominados porque el productor de la gala anual de premios quería que actuaran en el espectáculo.



El productor Ken Ehrlich no respondió a una solicitud de declaraciones sobre los alegatos de Dugan.



Pese a sus denuncias, Dugan dijo que verá la ceremonia del domingo porque trabajó arduamente para ella y porque le encantan los artistas que actuarán.



“No tengo más que elogios para los nominados y los artistas que se presentarán”, expresó. “Dios mío, odio estar en esta situación porque preferiría mucho más estar hablando de los artistas y de su música”.

