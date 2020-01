La Bundesliga quiere bajar a 16 años la edad mínima para jugar con profesionales  

BERLÍN, ALEMANIA.-La Liga alemana de fútbol (DFL) va a proponer a sus clubes bajar a 16 años la edad mínima para poder jugar en primera y segunda división de la Bundesliga, afirman este jueves los medios alemanes.



La medida se someterá a la asamblea general de los 36 clubes profesionales en su próxima reunión en marzo, informó el rotativo Bild.



Según el reglamento actual, un jugador sólo puede debutar con los profesionales con 18 años cumplidos o por formar parte del equipo sub-19, lo que permitió al internacional turco Nuri Sahin establecer en 2005 el récord absoluto de precocidad en la Bundesliga, al entrar en juego para el Dortmund con 16 años y 335 días.



La comisión de formación de la DFL propone ahora bajar a 16 años la edad límite.



El Dortmund apoya este proyecto, que le permitiría hacer debutar con el primer equipo la próxima temporada (es decir, un año antes que con el actual reglamento) a la joven perla Youssoufa Moukoko, que está pulverizando los récords de goles con los sub-19 y brilla en la UEFA Youth League con sólo 15 años.

"Ahora mismo estamos en desventaja respecto a otros campeonatos y en competiciones internacionales porque no podemos integrar en los equipos profesionales a jóvenes con talentos excepcionales", alegó el responsable de formación del Borussia Dortmund, Lars Ricken.



"En este momento, hay casos concretos de jugadores que renunciaron a venir a la Bundesliga, porque sabían que podrían jugar en profesionales un año antes en otros países", añadió el antiguo prodigio, vencedor de la Liga de Campeones en 1997 con 20 años.



El entrenador del Leipzig, Julian Nagelsmann, actual líder del campeonato defiende abiertamente una opinión diferente: "No soy muy partidario de esta medida. Si subo a jugadores más pronto, estarán todavía más pronto bajo presión y bajo el foco de los medios", alegó.



"No soy científico y no he estudiado mucho esto, pero me cuesta creer que sea bueno para su desarrollo ser jugador de la Bundesliga con 16 años", subrayó el técnico, de 32 años.

