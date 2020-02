Embajador de Guatemala: “No detenemos migrantes salvo que cometan delitos”

Marcel Osorto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El gobierno de Guatemala se mostró preocupado por la gran cantidad de menores de edad que viajan en la caravana de migrantes en condición de vulnerabilidad. EL HERALDO conversó con Melvin Valdez, embajador de Guatemala en Honduras. A continuación sus valoraciones de la situación.

¿Hay preocupación en Guatemala por la caravana?

Hay una preocupación no solamente de Guatemala, sino también de todos los países y por el tema de los menores de edad, ellos son víctimas de personas que se dedican a traficar, muchas veces no van acompañados por sus padres, ahí sí los Estados tienen el compromiso de verificar el acompañamiento.

¿Cuál es la postura de Guatemala ante las constantes caravanas?

Guatemala siempre ha mantenido una apertura hacia el tema de migrantes, nosotros no detenemos migrantes salvo que ellos cometan algún delito, de lo contrario no hay problema, no hay violaciones a los derechos humanos en Guatemala.

¿Cómo es el comportamiento de los hondureños de la caravana en su país?

Cuando ellos transitaron por carreteras iban ordenados, obviamente se infiltran muchas personas de grupos irregulares que hay dentro de nuestros países, hasta en tanto llegaron a la frontera con México, Tecún Umán, ahí la masa cuando intentó ingresar tuvo inconvenientes no con autoridades guatemaltecas sino con autoridades mexicanas que ya habían anunciado que no iban a permitir el ingreso de migrantes de manera irregular.

¿Son una carga para Guatemala los hondureños que viajan en la caravana?

Siempre es un inconveniente porque obviamente se está dando alimentación, albergue, incluso en la capital se habilitaron, fueron acogidos, las seis caravanas han recibido alimentación desde 2018, fueron bien atendidos, las personas les repartían comida, ropa y la asistencia fue buena.

¿Comparte los argumentos que exponen estos hondureños de la caravana para salir de Honduras?

Hay una realidad que no se puede esconder y es que hay dos escenarios, las circunstancias por las que las personas deciden migrar: pobreza, violencia o falta de oportunidades, eso es real. Por otro lado, en el caso particular de Honduras, hay muchas personas que se encargan de organizar estos eventos, lo peor es que estos que incitan a que se aglomere la gente los comienzan a acompañar pero al final se quedan, son solo incentivadores.