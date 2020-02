Wuhan toma duras medidas para evitar que el coronavirus se expanda

PEKÍN, CHINA.- La metrópolis de Wuhan con 11 millones de personas, en el centro de China, donde se originó el nuevo coronavirus, se ha convertido en una ciudad encerrada, atemorizada y aislada del mundo con la esperanza de detener la epidemia.



La gran mayoría de los 440 casos de contaminación por este nuevo virus, de la misma familia del SRAS, fueron registrados en esta ciudad, auténtico centro de comunicaciones situado a orillas del río Yangtsé.



La epidemia fue detectada por primera vez el mes pasado, en un mercado de abastos de la ciudad. El nuevo saldo oficial es de 17 muertos, y los científicos temen una mutación y una propagación del virus.

Tras haber ignorado la enfermedad durante semanas, los habitantes ahora sacaron las máscaras protectoras, pero esa no es la única medida que tomaron.



Las autoridades se preocupan por el riesgo de contaminación días antes de las vacaciones del Año Nuevo lunar, cuando cientos de millones de chinos viajan para festejarlo.

Fuertes restricciones

"Si no es necesario, aconsejamos a la gente no venir a Wuhan", declaró el alcalde de la ciudad, Zu Xianwang, mientras que el viceministro de la Comisión Nacional de Salud de China, Li Bin, sugirió que los habitantes no salieran de la ciudad.



Se han instalado detectores de fiebre en las estaciones y el aeropuerto. En las carreteras, se mide la temperatura corporal en los puestos de control, y los viajes organizados en autocar no pueden salir de la ciudad.



La policía también controla la presencia de animales salvajes y aves en los vehículos que entran y salen de la ciudad.



Para evitar cualquier concentración, las autoridades anularon los festejos previstos para el Año Nuevo chino, el 25 de enero. El famoso templo budista Guiyuan tuvo que anular las celebraciones. Las autoridades también prohibieron cualquier espectáculo y cerraron el museo.