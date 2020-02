Matan a hombre en la aldea El Rodeo de la capital de Honduras  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Un hombre fue asesinado la mañana de este miércoles en la aldea El Rodeo, Guasculile, en la capital de Honduras.



La víctima no ha sido identificada y los vecinos aseguran que no vive en el sector. Personas que iban pasando por el lugar vieron el cuerpo del hombre de unos 30 años tirado boca abajo sobre la tierra y alertaron a la Policía.



El hombre vestía una sudadera color azul, camisa blanca, jeans y no tenía zapatos.



Las autoridades llegaron al lugar y acordonaron la escena a la espera de Medicina Forense.



Una de las hipótesis preliminares indica que lo habrían asesinado por robarle los zapatos, sin embargo, esto no ha sido confirmado.

