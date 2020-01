Muere actor venezolano Raúl Amundaray

CARACAS, VENEZUELA.-El actor venezolano Raúl Amundaray, estrella de varias de las más recordadas telenovelas de América Latina durante más de medio siglo, falleció el martes. Tenía 82 años.



El actor murió en un hospital de la ciudad estadounidense de Houston, informó su hija Omira Amundaray en su página de Facebook, sin dar detalles.



Considerado por su porte un “galán eterno”, Amundaray saltó a la fama en 1965 en esta nación sudamericana como protagonista de El Derecho de Nacer, basada en una exitosa radionovela de Cuba del mismo nombre, del legendario escritor cubano Félix B. Caignet.



La telenovela -- la primera con una hora de duración y que se mantuvo en el aire por más de dos años en tiempos que los melodramas se transmitían en vivo y ninguno de ellos alcanzaba la hora-- fue un éxito rotundo. Virtualmente paralizaba el país y abrió el camino a la otrora próspera industria de dramáticos venezolanos.

Desde la década de 1970, las telenovelas eran uno de los principales productos de exportación no tradicionales del país petrolero y solían ser dobladas al ruso, coreano y al hebreo, entre otros idiomas.



Amundaray compartió reflectores con algunas de las más talentosas actrices venezolanas de todos los tiempos, entre ellas Agustina Martín, Eva Moreno, Marina Baura, Doris Wells y Lupita Ferrer.



Amundaray destacó en La usurpadora (1971), Valentina (1975), Resurrección (1977), El asesinato de Delgado Chalbaud (1980) y Cristal (1985), todas producidas por RCTV, televisora que empezó sus transmisiones en 1953 y cuya licencia transmisión no fue renovada tras su vencimiento en mayo de 2007. El cese de transmisiones se produjo luego de repetidas amenazas del entonces presidente venezolano Hugo Chávez, quien acusaba a sus propietarios de golpistas.



Chávez sostenía que RCTV infringió las leyes de transmisión y de facto apoyó el golpe de Estado de 2002, que lo separó brevemente del poder, al ofrecer una cobertura parcializada de los acontecimientos.



Entre las últimas telenovelas de Amundaray resaltan ¿Vieja yo? (2008) y De todas Maneras Rosas (2013).

“Raúl Amundaray fue el actor venezolano que mejor representó el arquetipo del galán clásico. Marcó tremendamente toda una época de la telenovela venezolana. Se convirtió en la suma de todos sus personajes. Fue un caballero. Lamento mucho su muerte”, escribió en Twitter Leonardo Padrón, escritor venezolano de la telenovela La Mujer Perfecta (2010) en la que Amundaray tuvo una aparición especial.



El declive de la industria de las telenovelas venezolana y la severa crisis económica y social que azota a esta nación cerró las puertas de la televisión a muchos. De producir hasta 12 telenovelas al año, ahora es una rareza si se graba al menos una.



Decenas de actores se fueron para empezar de nuevo en otros países, mientras otros como Amundaray, que no pensaban en el retiro, decidieron quedarse. Por años dirigió una academia de actuación a la espera que se reactivara la producción nacional, pero al final acabó por cerrar su academia y se radicó en Houston.



En una reciente entrevista publicada por el diario venezolano El Universal, Amundaray comentó que pasaba su tiempo “lentamente, viviendo la vida con calma, la prisa nunca fue elegante. Me he adaptado a esto porque aquí se vive muy bien”.



El retroceso en la producción de telenovelas se aceleró después de la elección de Chávez en 1998 y la aprobación de una ley de 2004 que impuso multas y penas severas a las productoras que no se adhirieran a las vagas normas que definían los contenidos de una programación socialmente responsable. RCTV salió del aire tres años después.



Amundaray, nacido en Caracas el 18 de mayo de 1937, contrajo nupcias en 1970 con Omira Habibe y se divorció en 1993. Tuvo tres hijos. Con su actual esposa, la actriz y escultura Kayla Díaz, tuvo una hija.

