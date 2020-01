Real Madrid cede a Odriozola al Bayern Múnich hasta final de temporada  

MADRID, ESPAÑA.-El lateral derecho del Real Madrid Álvaro Odriozola jugará cedido en el Bayern de Múnich hasta final de temporada, anunciaron este miércoles ambos clubes.



"El Real Madrid y el Bayern de Múnich han acordado la cesión del jugador Álvaro Odriozola para esta temporada, hasta el 30 de junio de 2020", afirmó el Real Madrid en un comunicado.



"El lateral derecho, de 24 años, ha firmado su contrato después de completar con éxito el examen médico y comenzará ya hoy (miércoles) a entrenar con el Bayern", afirmó, por su parte, el equipo bávaro.



La salida del jugador fue prácticamente anunciada el martes por el técnico merengue, Zinedine Zidane, en rueda de prensa.

VEA: Cavani, que puede salir en enero, otra vez fuera de la lista del PSG



"Tiene una opción para salir, pero todavía no es oficial, entonces vamos a esperar", había adelantado Zidane en la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey de este miércoles contra el modesto Unionistas de Salamanca (3ª división).



Llegado al club merengue en el verano boreal de 2018 y con contrato hasta junio de 2024, Odriozola no ha terminado de cuajar en el club madridista.



En su primera temporada con el Real Madrid, el joven internacional español disputó 22 encuentros en los que marcó un tanto, mientras que en la actual campaña apenas ha disputado cinco partidos.



El lateral apenas cuenta para Zidane, que lo ha dejado fuera de la convocatoria en 17 de los 28 partidos disputados esta temporada. No ha vuelto a jugar con el equipo blanco desde la derrota liguera contra el Mallorca 1-0 el pasado 19 de octubre.



"Estamos convencidos de que Álvaro Odriozola ayudará a nuestro equipo con sus cualidades. Me alegra que hayamos encontrado un lateral derecho así", afirmó el director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic, citado en el comunicado del equipo alemán.

ADEMÁS: Danilo Tobías: 'Creo que sería una ventaja jugar en el Morazán'