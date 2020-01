Los nuevos vecinos de Harry y Meghan quieren protegerlos de los medios

VICTORIA, CANADÁ.- El príncipe Harry, Meghan Markle y su hijo Archie comenzaron su nueva vida canadiense en "Mille Fleurs", un lujoso refugio en la isla de Vancouver escondido entre los árboles y rodeado de rocas con vista al mar.



Y sus vecinos de North Saanich, el tranquilo suburbio de la ciudad de Victoria, en la Columbia Británica, donde ya habían pasado las vacaciones, abogan porque los medios los dejen en paz.



La atención mediática "no nos gusta. Queremos que se vayan. Déjenlos en paz", lanza Anne Girling mientras pasea con su perro.



Esta vecina dice que se cruzó a Meghan Markle en un camino por el que ambas corrían y que se dijeron "hola".

Conmoción

El príncipe Harry llegó este lunes a Canadá para reunirse con su esposa y su hijo. Hace menos de dos semanas, la pareja conmocionó a la familia real británica al anunciar su intención de independizarse.



Según los términos de un acuerdo con la reina Isabel, el duque y la duquesa de Sussex ya no podrán usar su título de alteza real, aunque lo conserven, ni representarán oficialmente a la reina, de 93 años.



Por lo pronto, han decidido instalarse en "Mille Fleurs", en medio de granjas, otras casas, campos y bosques.

Meghan Markle vivió varios años en Canadá, durante el rodaje de la serie "Suits", en la que encarnaba a una asistente legal.



Los lugareños pueden pasear por un sendero que atraviesa un trozo de bosque a pocos pasos de la casa de Sussex, bajo la mirada de gaviotas y águilas calvas, el ave nacional de Estados Unidos, de donde es oriunda la exactriz.



Es una tarde nublada y varios residentes se han negado a hablar con la prensa, salvo para decir que están cansados de los medios que se apostaron en el lugar y que desean que se respete la privacidad de los Sussex.



Otros han descrito la ciudad como un lugar "realmente cálido", donde los vecinos a menudo se detienen para conversar.



"Personas normales"

Sue Starkey, que paseaba a su perro cerca de "Mille Fleurs", cuenta que la conmovió el hecho de que Archie viera nieve por primera vez en el vecindario, una anécdota contada recientemente por Harry.

"De lo que estoy realmente orgullosa es de cuán respetuoso ha sido nuestro vecindario y la forma en que les ha dado espacio", agrega. "Estoy muy feliz de que estén aquí y espero que puedan encontrar la paz aquí. Y realmente espero que los medios sean tan respetuosos con ellos como lo ha sido el vecindario".



Las tiendas locales a las que han acudido Harry y Meghan están en la misma tónica: no quieren hablar al respecto.



El dueño de una de ellas solo atina a decir, bajo condición de anonimato, que en la suya habían sido atendidos como "personas normales".



"La princesa Diana fue perseguida por los medios de comunicación y muchos de nosotros creemos que eso fue lo que causó su muerte", sostiene.



En Sidney, una pequeña ciudad costera cercana, Rachel Remouch cuenta que vio a Harry y Meghan caminando en el parque de Horth Hill y que ella, como el resto de personas presentes, mantuvo la distancia.



"Es difícil para una pequeña ciudad que trata de mantenerse pintoresca y apacible. No estamos acostumbrados al frenesí", dice esta estudiante que también trabaja como camarera.



"Creo que es realmente genial que se defiendan, que traten de distanciarse de la monarquía", agrega. Meghan "me recuerda mucho a Diana".



Pero incluso en Canadá, es difícil escapar de los paparazzi. Meghan, relajada y sonriente, fue fotografiada el lunes con Archie paseando a sus perros.



Según The Guardian y Sky News, los abogados de la pareja amenazaron con emprender acciones legales después de que se publicaron las fotos.



Y la pareja podría no quedarse mucho tiempo en la isla de Vancouver. Según la prensa, Meghan estuvo mirando propiedades de lujo en Vancouver la semana pasada y también podría estar interesada en mudarse a Toronto.