Hablar de Tony, seguridad y economía: las transmisiones de más impacto de JOH

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente hondureño Juan Orlando Hernández no es conocido por ser un hombre de pocas palabras; al contrario, en sus entrevistas, conferencias y comparecencias siempre tiene una respuesta astuta a cada pregunta o, mejor aún, una frase que que lo caracteriza.



Desde expresiones como "voy a hacer lo que tenga que hacer..." o "esto es menos serio que Alicia en el País de las Maravillas", refiriéndose a una acusación durante el juicio de su hermano Tony Hernández, el mandatario hondureño es muy estratégico con sus respuestas, incluso al referirse a temas delicados.

Expertos dirían que, en la mayoría de casos, respuestas tan habilidosas solo pueden ser producto de intervenciones muy estudiadas y calculadas. Y el mandatario también parece entender el poder de difundir estos mensajes en el universo de las redes sociales.

En 486 días (desde el 15 de septiembre de 2018 hasta el 14 de enero de 2020) el presidente hondureño transmitió a través de su cuenta de Facebook 3,194 minutos con un segundo (53 horas, 14 minutos y un segundo) de comparecencias, según un análisis de datos de EL HERALDO.

En total, este medio registró 197 videos transmitidos en directo (Facebook Live) de actos informativos en ese período. Dos de ellos reproducen las comparecencias donde Hernández se refirió directamente sobre Tony.

Hay una diferencia sutil en los casos: los temas de seguridad y economía obtuvieron 3.5 millones de reproducciones, pero fueron abordados en cuatro de cada diez ocasiones (86 veces, en total)

Sin embargo, el juicio de Tony Hernández llega al cuarto lugar de los tópicos con más plays de la red social, con 753,000, a pesar de que solo fueron dos transmisiones cuando se refirió al tema de manera directa.

El número podría incrementar porque la cuenta del mandatario también reprodujo en tiempo real tres entrevistas donde se abordó el asunto, pero también se trataron otros tópicos.

La Unidad de Datos de EL HERALDO, a través de la solicitud SOL-PRSD-138-2019, pidió el registro de las comparecencias durante 2018 y 2019 a Casa Presidencial, pero la oficina no brindó la información requerida.



"Por lo cambiante de agenda del señor presidente no puede brindarse fechas exactas", respondió Casa de gobierno y, a la vez, sugirió que la información fuera buscada en Google.

En ese sentido, los datos fueron extraídos por EL HERALDO de la cuenta oficial de Facebook del mandatario hondureño.

El impacto de los discurso

Al hablar del promedio de reproducciones, las dos conferencias sobre Tony Hernández fueron las que más plays obstuvieron, pese a que el mandatario solo dedicó 35.52 minutos para referirse al juicio de su hermano.

Precisamente en una de estas comparecencias el mandatario dijo la famosa frase: "esto es menos serio que Alicia en el País de las Maravillas", después de que varios medios internacionales informaran que la Fiscalía de Nueva York aseguró que Tony recibió un millón de dólares en sobornos de "El Chapo" Guzmán para dárselos a él.



"Quiénes son los más interesados en desentabilizar al único gobierno que ha enfrentado al narcotráfico y que se ha ido contra el crimen organizado sin freno", dijo el mandatario en uno de los actos, con un discurso centrado en los avances de seguridad.

En promedio, Hernández invirtió 16 minutos con ocho segundos por transmisión. El análisis de EL HERALDO muestra que 77 de los 197 videos estuvieron por arriba de esta media (dos de cada cinco).

Muchos de estos casos corresponden a comparecencias enfocadas en seguridad y economía, como lo ilustra el siguiente gráfico. Cada cuadrado es una transmisión; pulsa cada uno y verás la información, mientras te desplazas por las infografías.









Que Hernández se extendiera más en estos temas dio resultados de visibilidad en Facebook. Para el caso, suelen ser los actos con más reproducciones y, por ende, mayor alcance orgánico.



La siguiente visualización muestra las transmisiones que sobrepasaron la barrera de las 45,172 reproducciones, que fue el promedio general en los videos.







Para Bessy Cruz, experta en marketing político, estas constantes apariciones pueden tener dos resultados: uno positivo y otro negativo.

"Si con sus reiteradas apariciones calma a la gente, resuelve dudas y cambia el aspecto negativo que las personas creen de él por algo positivo entonces es válido. Pero si en lugar de eso evade las preguntas y oculta información entonces la gente tiende a ofenderse más porque no está siendo congruente ni le da legitimidad a lo que está diciendo", puntualizó la experta.

EL HERALDO intentó hablar con la ministra de comunicaciones de Casa Presidencial, María Andrea Matamoros, para consultarle sobre las estrategias en comunicación del gobernante, pero no recibió respuesta. Sin embargo, la solicitud a través de un correo electrónico fue leída, así lo constató EL HERALDO a través de un programa que monitorea la entrega de los mensajes.

Para Raúl Pineda Alvarado, exdiputado y analista político, muchas de estas ruedas de prensa no eran necesarias al hablar del interés nacional, pero "si pensamos en el interés particular de él no le quedaba alternativa porque es un presidente que no tiene ministros que salgan a defenderlo".

"Hay acontecimientos que han sacudido tanto a la sociedad hondureña que no le ha quedado de otra que tener que salir al paso porque son situaciones que lo involucran y lo comprometen", indicó el también abogado.