Mike Pompeo: "Han habido conversaciones con Nicolás Maduro"

SAN JOSÉ, COSTA RICA.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró este martes en Costa Rica que su gobierno ha sostenido numerosas conversaciones con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y no ha visto voluntad de su parte de celebrar elecciones libres.



"Han habido una cantidad de conversaciones con Nicolás Maduro en los últimos meses. Pero no ha habido demostración de que esté preparado para permitir elecciones libres y abiertas", dijo.



Pompeo respondió así a declaraciones de Maduro publicadas en el diario The Washington Post en las que abogó por "respeto y diálogo" para resolver sus diferencias con Estados Unidos.

Hablando junto al presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, Pompeo insistió en que "no hemos visto ninguna evidencia de que Maduro esté remotamente interesado en celebrar elecciones libres y justas. El sabe que perdería".



La situación en Venezuela y Nicaragua ocupó gran parte de las conversaciones entre Alvarado y Pompeo, quien llegó a Costa Rica en la segunda escala de su gira por América Latina y el Caribe.



"La gente no quiere que Maduro sea un tirano, él ha destruido su economía, ha creado una de las mayores crisis humanitarias en la historia de América Central y del Sur", sostuvo el secretario de Estado norteamericano.



Pompeo inició su gira en Colombia y tras esta escala en Costa Rica, tiene previsto trasladarse este mismo martes a Jamaica.



