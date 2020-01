Hora de la gran final de Copa Premier entre Olimpia y Real España

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Olimpia y Real España disputarán este miércoles el partido de gran final de la Copa Premier Centroamericana en San Pedro Sula.



La vuelta de esta serie, que en la ida terminó empatada a cero, se disputará en el estadio Olímpico sampedrano, sede confirmada por la directiva del León la tarde del lunes, a través de un comunicado oficial.



El partido está programado para comenzar a las 7:00 de la noche.



Pedro Troglio, entrenador de Olimpia, dirigirá este esperado encuentro, de interés internacional, para el cual aseguró que no habrá mayor sorpresa en el 11 inicial del León.



Mientras tanto, uno de sus pupilos, Maylor Núñez, encendió la llama de la polémica al asegurar que su equipo levantará la copa, pues no le teme al España. "Para nada, no es el Barça pues, y ningún equipo nos mete miedo. Además, el Barcelona son seres humanos igual a nosotros".

Por su parte, el charrúa Ramiro Martínez planifica minuciosamente este encuentro, esperando que su equipo siga con la buena racha de resultados ante el León.



Real España empató en la final de ida, disputada hace una semana, mientras que, le ganó 2-1 al equipo de Troglio, con doblete de Rony Martínez, el sábado por la jornada 2 del Clausura 2019.



