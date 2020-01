Maylor Núñez de Olimpia: Real España no es el Barça y no nos mete miedo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tranquilo y hasta en sentido jocoso, el lateral derecho de Olimpia, Maylor Núñez, se refirió a la gran final de Copa Premier que disputarán este miércoles ante Real España.

El futbolista aseguró este martes que su equipo está preparado para levantar la Copa mañana en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

Cuando a Núñez se le consultó sobre la actualidad de Real España y el momento que está pasando el equipo sampedrano, respondió que no lo ve fuera del alcance. "De peligroso no, España es un buen equipo, corre, mete, y no creo que sea peligroso; es un equipo normal como todos".

A las 7:00 PM Comenzará el partido de gran final de la Copa Premier en el Olímpico.

¿Le mete miedo el Real España a Olimpia?, se le preguntó al futbolista. "Para nada, no es el Barça pues, y ningún equipo nos mete miedo. Además, el Barcelona son seres humanos igual a nosotros", explicó.

VEA: La vida de Fabio de Souza después de Olimpia (FOTOS)

Maylor Núñez dice que se ve coronándose como campeón la noche del miércoles en el Olímpico. "Yo me veo levantando la copa, vamos a llegar con la misma idea del torneo pasado; me siento bien porque estoy siendo tomado en cuenta por el profe".

Aunque asegura que no van con el propósito de protagonizar polémica en la final, Maylor dijo, entre risas, que si toca pelear dentro del campo, lo hará. "Si hay que meter pierna, hay que meterla, si toca, toca, qué le vamos a hacer", agregó, no sin antes detallar que en caso de ser necesario se pondrá los guantes de Harold Fonseca.