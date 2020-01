No todas las muertes tienen que ver con las extorsiones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las víctimas mortales ligadas al transporte urbano siguen indetenibles, sin importar cambio de año o de eventuales remociones de las autoridades encargadas de combatir este devastador flagelo de la violencia, que deja luto y dolor en las familias hondureñas.



EL HERALDO dialogó con el subcomandante de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano (FNSTU), teniente coronel Francisco Javier Salgado, sobre la violencia en el transporte público.

A continuación sus impresiones.

LEA: Honduras: Masa de aire frío dejará bajas temperaturas



¿Qué está pasando, por qué siguen dándose muertes violentas en el transporte urbano?



Explicar esto sería muy amplio; como seres humanos tenemos fallas tanto en nuestra vida privada como en nuestras labores cotidianas. Se habla de cinco muertos en este año en el transporte urbano, pero no todos se deben a un mismo móvil; no todas tienen que ver con extorsiones de pandillas.



Ustedes sabían que una mara atacaría a cualquier bus de la ruta Tiloarque-La Sosa, ¿por qué no lo evitaron?

Nosotros el día jueves (16 de enero) tuvimos la alerta que podrían perpetrar un atentado contra los conductores porque todas las unidades de esta ruta están resguardadas y por represalia habrían cometido el ataque.



¿Él sabía de la amenaza de esta mara?

Él lo sabía, se les habló que no podían salir de las terminales sin la seguridad correspondiente.



¿Qué mara estaría detrás de la muerte del motorista Denis Barahona?

Se señala que es la MS-13.