Nadie quiere saber nada de los tractores abandonados de la Alba

Marcel Osorto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Condenados a podrirse bajo el sol y la lluvia, ocultos entre la maleza o en medio de la basura, con capas de tierra y óxido en sus piezas, permanecerán por más tiempo los tractores que Venezuela le donó a Honduras por haberse sumado a la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba).

EL HERALDO evidenció en un recorrido por cuatro departamentos del país las terribles condiciones en las que están los tractores y cómo fueron destruidos para robar sus piezas.

El Instituto Nacional Agrario (INA) aclaró que no son suyos, que solo los tienen “guardados” en sus predios a nivel nacional y las confederaciones campesinas, dueñas por ley de la maquinaria agrícola que le dio el fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, a Honduras, le dijeron a EL HERALDO que no están interesados en recibirlos, pues ahora ya no sirven.

Los tractores no tienen ni papeles, Venezuela nunca los mandó, por lo que no puede pasar a bienes nacionales y el Centro de Mecanización Agrícola Campesina (Cemac), que fue creado para darles mantenimiento y que recibió 48 millones de lempiras del INA y del gobierno de Porfirio “Pepe” Lobo, existe, pero solamente en documentos, pues dejó de trabajar desde el año 2014.

Una auditoría del INA reveló que hay 34 tractores buenos y otros 30 que se podrían recuperar, pero ni eso levanta el interés de las confederaciones campesinas que no tienen espacio para cargas y, mientras los rechazan, los campesinos más humildes continúan con técnicas de arado mucho más rudimentarias.

Los saqueadores, por su parte, merodean los tractores como aves de rapiña, esperando desarmar los que aun quedan en pie sin que nadie los detenga.

Campesinos dijeron no

A pesar que el decreto ejecutivo 158-2008 indica que los “tractores serán distribuidos equitativamente a través de las diferentes confederaciones campesinas”, nunca se cumplió y ahora que están saqueados y en precarias condiciones no piensan tomarlos.

“Nosotros podríamos interesarnos si nos entregaran los tractores en condiciones de trabajar, pero los destruyeron y el que no está malo hay que repararlo y no nos garantiza que podemos dar un servicio; si asumimos la responsabilidad, los que vamos a pagar los patos mañana de la destrucción de los tractores somos nosotros”, mencionó a EL HERALDO Obdulio Fuentes, secretario general de la Confederación Nacional Campesina (CNC).

Aclaró que ante el manejo de maquinaría agrícola “evitamos tener un vínculo cercano esos tractores que jamás los recibimos nosotros y que están en manos de la dirección ejecutiva del INA”.

Sobre los que supuestamente están buenos, Fuentes comentó “que la dirección del INA nunca ha sido seria, responsable de decir, tantos tractores tenemos para que los reciban ustedes, estos son buenos, estos malos con reparación y estos otros como huesera para repuestos, pero no tienen voluntad, yo no me atrevería a meterme con esos tractores, si no sabemos ni dónde están”.

100 tractores donó Venezuela

a Honduras en el

gobierno de ‘Mel” Zelaya.

Según el decreto, Honduras recibió 100 tractores agrícolas, 399 HP, 2WD; 20 tractores agrícolas, 285 75 HP, 2W; 60 rastras; 16 discos tipo remolque; 25 sembradoras de cuatro líneas; 15 pulverizadoras de veneno de 600 litros; y seis cajas de herramientas y repuestos.

En una auditoría del INA de 2014 se constató la ubicación de las máquinas y las condiciones porque supuestamente los iban a recuperar, pero EL HERALDO encontró la maquinaria agrícola en los mismos lugares y en peores condiciones.

Mirna Espinal, secretaria general de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (CNMC), explicó a EL HERALDO que ellos junto a otras dos confederaciones autorizaron a Cemac para administrar los tractores “pero nunca los vimos y el director del INA nos los ofreció hace poco, pero a este tiempo no necesitamos agarrar esos tractores porque no sabemos en qué condiciones están”.

Mencionó que “Pepe” Lobo entregó un dinero para trabajar esos tractores, pero nunca nadie los pudo administrar bien, unos están en batallones, universidades, pero nosotros decidimos no meternos.

Recordó que la maquinaria agrícola era de ellos, pero no se los dieron “agarrarlas ahora es tener pérdidas, nunca hubo formalidad para entregarlos, hay un tractor en Colón en el INA que el director usa como taxi, se va y viene de la casa en tractor”.

A la negativa de recibir la maquinaria se sumó Santos Caballero, asesor y ex secretario del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (Cococh), quien explicó a EL HERALDO “realmente los tractores vinieron a las confederaciones, pero no están dando ese servicio, están en otras cosas”.

Destacó que este mes se plantearon una reunión para verificar dónde estaban los tractores que estaban buenos, pero nadie volvió a mencionar nada.

“El problema es que en el INA cuando se quiso recuperar los tractores ya estaban repartidos en fincas de café, se fue enredando, y ahora es complicado”, dijo Caballero.

Con posturas claras, las confederaciones campesinas rechazaron recibir los tractores que se pudren a la intemperie en los predios de las regionales del INA a nivel nacional o son usados por particulares que sí los han trabajado. Sin un panorama claro, los amasijos de hierro sin papeles legales continuarán siendo un fiasco para el sector campesino.