El Chelsea se interesa por la situación de Edinson Cavani

LONDRES, INGLATERRA.- La intención de Edinson Cavani de salir del París Saint-Germain en los próximos días, confirmada el domingo por el director deportivo del club Leonardo, ha provocado el interés del Chelsea, explicó este lunes su técnico Frank Lampard.



"Es un gran jugador. He jugado contra él y siempre me ha gustado su mentalidad y su actitud. Sus estadísticas de goles hablan por sí mismas", dijo el antiguo internacional inglés.



"No estoy al corriente de su situación, pero lo veríamos bien", añadió Lampard.



A pesar de los 16 goles logrados este curso por el delantero inglés Tammy Abraham, Lampard se ha quejado de la falta de eficacia de sus atacantes, como sucedió en la derrota 1-0 ante el Newcastle el sábado.



"La idea de aportar experiencia (Cavani) es interesante. A veces los jóvenes jugadores necesitan un poco de ayuda, esto nos podría servir", dijo.



Además de Abraham, Lampard cuenta con el belga Michy Batshuayi, pero en las próximas horas podría perder al internacional francés Olivier Giroud, que normalmente fichará por el Inter de Milán en busca de minutos.



Cavani, de 32 años, acaba en junio su contrato con el PSG, con el que no es titular desde la llegada este curso del argentino Mauro Icardi.



"Ha pedido irse. Estudiamos la situación. Es verdad también que hemos tenido una propuesta del Atlético Madrid, pero no la aceptamos", declaró el domingo Leonardo sobre la gestión del adiós de un mito del club (máximo goleador con 198 tantos).