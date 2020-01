Copa Premier: Olimpia confirma que la final ante Real España se jugará en el Olímpico

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Olimpia confirmó este lunes que la sede para la gran final de la Copa Premier, ante Real España, se jugará en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, el equipo capitalino dio a conocer la decisión de realizar el esperado encuentro en el norte del país, tras haber tenido como opciones Comayagua y hasta Tegucigalpa, pese a que el Nacional se encuentra cerrado por reparaciones.

"El Club Olimpia Deportivo informa a su afición y a la prensa en general que después de varias gestiones para determinar adónde se llevará a cabo el partido de la final de la Copa Premier nuestra institución se ve obligada a realizarlo en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula", comenzó diciendo en el comunicado.

VEA: El enfado de Troglio, la celebración de Rony y el show de la Ultra



"Tratamos de que se pudiera hacer en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua, en el Estadio Municipal Ceibeño o en el Emilio Williams de Choluteca, pero ninguno fue autorizado por la organización de la Copa Premier, a pesar de ser aprobados por la Comisión de Seguridad", detalló el equipo en sus redes sociales.



Olimpia agregó que también se consideró la posibilidad de jugarlo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, "habilitando un sector nada más, pero no fue posible por decisión de Copeco y Conapid, quienes aún no han determinado cuáles zonas se podrán usar eventualmente", pero no se recibió una respuesta favorable.

Este miércoles se conocerá el nuevo campeón de este torneo centroamericano. Olimpia y Real España empataron sin goles en la ida.

ADEMÁS: Así es la vida de Fabio de Souza después de Olimpia