La Academia: Las críticas para Angie Flores en el concierto número 11

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La hondureña Angie Flores no logró convencer a los críticos con su interpretación en el onceavo concierto de La Academia, pues según los jueces lució "nerviosa", "pesada" y "no fue lo mejor".

Aunque la catracha lució espectacular sobre el escenario con un elegante vestido, su voz no demostró demasiados avances.

El juez Alexander Acha aseguró que "no lo conmovió" y le pidió "trabajar más fuerte". "Te sentí muy nerviosa al principio. Muy temblorosa tu voz. Sabes que me gusta mucho como interpretas, pero hoy te faltó ensayar la canción. No me conectaste, no me conmovió", dijo.



Cuando llegó el turno de Danna Paola, la intérprete de Mala Fama, la hondureña tampoco recibió comentarios halagadores. "Angie, me parece muy bonito verte en diferentes tipos de facetas. Hoy representaste a una mujer. Aplicaré la de Alexander: "bien", no fue lo mejor, no fue algo que nos erizara la piel. Vas creciendo y es muy importante en tu desarrollo como artista", manifestó.

Angie Flores recibió con mucho respeto los comentarios y la noche del domingo solo logró impresionar a Horacio Villalobos. "Querida, a mí sí me gustó la verdad. Yo escuché a Angie y me gustó mucho tu interpretación cachonda".

Finalmente López Gavito detalló que la interpretación de la hondureña es el reflejo de "cuando un intérprete no entiende bien lo que está cantando". "Abusaste de los recursos vocales. Le metiste demasiado ornamentos y la volviste pesada. He visto otras interpretaciones superiores a esta. Tienes las capacidades para salir adelante y ganar este proyecto, pero tienes que ganar y crecer".