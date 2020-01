Director: Tractores no son del INA, nadie los quiere, ¿a quién se los entrego?  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los tractores de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), donados por Venezuela a Honduras, son propiedad de las confederaciones campesinas.

Ramón Lara, director del Instituto Nacional Agrario (INA), explicó a EL HERALDO que bajo su administración los recuperaron, incluso, de manos particulares donde “definitivamente hubo saqueos” y los llevaron a los predios de las oficinas regionales pero “nadie los quiere”. Aquí sus declaraciones:



¿Quién es el dueño de los tractores que donó Venezuela?

Los tractores vinieron donados para las centrales campesinas, ellas debían recibirlos y distribuirlos, pero los recibió el presidente (Manuel Zelaya) y los repartieron diferente a cómo estaba diseñado en inicio el proyecto.



¿Pero el INA en el gobierno de “Pepe” Lobo los recuperó?

Vino César Ham (exdirector del INA) y le propuso al presidente Lobo que debía crearse un proyecto para manejar los tractores, no eran del INA, crearon el Centro de Mecanización Agrícola Campesina (Cemac), “Pepe” le asignó fondos, crearon una junta directiva que el presidente era el mismo Ham, empiezan a trabajar y distribuirlos, se nombra un administrador, y total vino a terminar en lo mismo, tractores malos, abandonados, sin inventario.



¿Pasaron a ser del INA, son bienes nacionales?

No están en bienes nacionales, no se pueden pasar, nunca se recibieron las pólizas de importación, no hay papeles de ellos.



¿Qué hizo usted con los tractores al asumir el cargo?

Cuando venimos aquí la primera pregunta es ¿dónde están los tractores?, empezamos a identificarlos, a encontrarlos abandonados, malos, destruidos y unos pocos que todavía estaban funcionando, otros en manos de particulares, los recuperamos, entonces los pusimos en las regionales para concentrarlos. Hay unos en proceso de embargo por Ángel Murillo, exdirector de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).



Si los recuperaron, ¿por qué los dejaron abandonados?

Algunos están bien guardados, otros no, hay oficinas que tienen condiciones, no son del INA, Cemac no es el INA, daba temor invertir fondos en ellos.

"Nunca se recibieron las pólizas de los tractores donados por Venezuela, no se pueden pasar a bienes nacionales porque no tienen papeles”. Ramón Lara, director del INA.







¿Cómo califica el proyecto de donación de Venezuela?

Fracaso total.



¿Han tratado de entregarlos a las centrales campesinas?

Hemos reunido a las centrales y les decimos, esos tractores son de ustedes, yo se los quiero devolver, una dijo que sí, las otras dijeron que no, el procedimiento de la donación no se hizo bien, ahora nadie los quiere, ¿a quién se los voy a entregar? Queremos firmar convenios con empresas, pero no les gustó a las centrales, no los quieren pero interfieren, los tractores no son del INA, nadie los quiere, ¿a quién se los entrego?



¿Cuántos tractores buenos hay actualmente?

Unos 30 y 40 recuperables.



¿Al INA no le interesan?

Los recogimos con la finalidad de someterlos a la junta directiva, pero no nos pusimos de acuerdo, ahí está Banadesa, SAG, INA y nunca nos pusimos de acuerdo, también están las centrales campesinas y ellos son el obstáculo; hay muchas empresas solicitando tractores.



¿Venían equipados?

Sí, con todo, pero es difícil encontrarlo, definitivamente hubo saqueo, se robaban piezas, en un momento se dijo que la marca no era comercial en Honduras, pero resulta que es genérica de otra marca que hay aquí en Honduras, sí se pueden reparar con lo que existe aquí en el comercio.



¿Asumirá el INA el manejo de los tractores a futuro?

Hemos hecho intentos, entonces, ahorita viendo el tema del proyecto agrícola que esta desarrollando las Fuerzas Armadas, quizá ahí podamos conseguir fondos para habilitar algunos y ponerlos a trabajar con las empresas campesinas, ya tocamos el tema, pero son tractores que no tienen documentos.



¿Existe Cemac?

En papeles, sí.