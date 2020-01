EN VIVO SAG Awards 2020: Listado de los ganadores

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Brad Pitt, Laura Dern y “Fleabag” estuvieron entre los primeros ganadores en la 26ta entrega anual de los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla.



En una temporada de premios llena de interrogantes, Pitt se perfilaba como un ganador seguro, y ahora se encamina al Oscar por su papel de reparto en “Once Upon a Time ... in Hollywood” (“Había una vez en Hollywood”). Pitt, quien dijo que estaba recuperándose de una gripe, miró su estatuilla y dijo “tengo que agregar esto a mi perfil de Tinder”.



"Seamos honestos, fue un papel difícil. Un tipo se droga, se quita la camisa y no se lleva bien con su esposa", bromeó Pitt. “Fue descabellado”. Los miembros de la audiencia rieron y aplaudieron, incluida Jennifer Aniston.



Con su victoria en la categoría de mejor actriz de reparto por “Marriage Story” (“Historia de un matrimonio”), Dern se coloca como favorita para el Premio de la Academia el mes próximo. En su camino al escenario abrazó a su padre, Bruce Dern.

Phoebe Waller-Bridge sumó un SAG a su lista de premios tras haber recibido un Emmy y un Globo de Oro por “Fleabag”. Fue galardonada como mejor actriz en una serie de comedia.



“Todo esto ha sido realmente un sueño, y si me despierto mañana y descubro que fue sólo eso, entonces gracias”, dijo Waller-Bridge. “Ha sido el sueño más maravilloso”.



“The Marvelous Mrs. Maisel” también continuó su racha de victorias al ganar el premio al mejor elenco en una serie de comedia por segundo año consecutivo, además de mejor actor en una serie de comedia, para Tony Shalhoub. Pero al aceptar el honor al elenco, la actriz Alex Borstein dijo conmocionada que ella había votado por “Fleabag”.



“Honestamente esto no tiene sentido”, dijo Borstein. “‘Fleabag’ es brillante”.

Entre las películas que se miden por el máximo honor del gremio, mejor elenco, están las favoritas “Once Upon a Time ... in Hollywood” y “The Irishman” (“El irlandés”), además de “Parasite” (“Parásitos”) _ apenas la segunda película en lengua extranjera nominada después de “La vita è bella” (“La vida es bella") en 1999 _ “Jojo Rabbit” y “Bombshell” (“El escándalo”).



Debido a que los actores comprenden el mayor porcentaje de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, sus selecciones son seguidas de cerca. Pero los últimos dos años, la cinta ganadora del SAG al mejor elenco no terminó llevándose el Oscar a la mejor película: “Black Panther” (“Pantera Negra”) el año pasado y “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” (“Tres anuncios por un crimen”) en 2018.



Dos de las principales contendientes a mejor película este año en los Oscar — “Joker” (“Guasón), que es más bien un espectáculo unipersonal, y “1917”, más aclamada por sus logros técnicos — no fueron nominadas a mejor elenco. El sábado, “1917” recibió los máximos honores en los muy predictivos Premios del Sindicato de Productores, que 21 de los últimos 30 años se alineado con la eventual ganadora del Oscar a mejor película.



Realizada tres semanas antes que los Oscar, sirve como una muestra temprana de los chances de favoritos a los Premios de la Academia como Renée Zellweger, Joaquin Phoenix, Pitt y Dern. Johansson está nominada tanto por “Marriage Story” (“Historia de un matrimonio”) como por “Jojo Rabbit”; Kidman por “Bombshell” y la serie de HBO “Big Little Lies”.



Dicho programa está postulado a mejor elenco de una serie de drama, junto con “The Crown”, “Game of Thrones”, “The Handmaid’s Tale” y “Stranger Things”.

