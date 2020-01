La esposa de un candidato a la Casa Blanca cuenta que fue agredida por su ginecólogo

En las consultas, Yang se dio cuenta de que su médico hacía extrañas preguntas de carácter sexual, pero se dijo: 'Ok, mi doctor es un pervertido, pero me concentraré en la salud de mi bebé'.

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Evelyn Yang, esposa del candidato demócrata a la Casa Blanca Andrew Yang, contó el viernes en una entrevista con la cadena CNN que fue agredida sexualmente por su ginecólogo durante su primer embarazo, en 2012.



"Todo el mundo tiene su historia #MeToo. Es bastante común", dijo, haciendo referencia al movimiento que surgió tras la lluvia de acusaciones que hizo caer al productor de cine Harvey Weinstein.



Su ginecólogo, Robert Hadden, un renombrado egresado de la Universidad de Columbia en Nueva York, posteriormente fue acusado por una veintena de mujeres de agresiones sexuales.



En 2016, el médico llegó a un acuerdo con la fiscalía de Nueva York y se declaró culpable para evitar la prisión, pero perdió su derecho a ejercer y fue obligado a registrarse como delincuente sexual.



Pero en 2012, los abusos del doctor no eran conocidos y ejercía la profesión libremente.



En las consultas, Yang se dio cuenta de que su médico hacía extrañas preguntas de carácter sexual, pero se dijo: "Ok, mi doctor es un pervertido, pero me concentraré en la salud de mi bebé".



Pero un día, cuando estaba embarazada de 7 meses, asegura que el ginecólogo propuso un examen complementario al final de una cita para "atraerla hacia él".



"Él me desvistió y me examinó internamente, sin guantes", contó la mujer a CNN. "Yo sabía que eso estaba mal. Yo sabía que eso era una agresión", aseguró.



El médico luego se fue del consultorio sin lavarse las manos.



Después de ese episodio, decidió de cambiar de ginecólogo sin explicarle a su marido por qué.



Años más tarde, le contó de la agresión y brindó su testimonio ante el fiscal de Nueva York, que había inculpado a Hadden.



Rezagado en los sondeos, Andrew Yang, un hombre de negocios sin experiencia política, no participó esta semana en el último debate demócrata antes de las primarias del 3 de febrero en Iowa.