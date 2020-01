Kim Kardashian vacaciona en México y luce su cuerpazo

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Kim Kardashian siempre ha mostrado su afición a las playas mexicanas, ya sea en Punta Mita en Nayarit o en Los Cabos en Baja California Sur, la socialité nunca pierde oportunidad para mostrar su espectacular figura.

Hace unos días, Kim fue sorprendida por los paparazzi al realizar una tranquila caminata por Los Cabos, en donde lució diversos bikinis que sorprendieron a sus seguidores.

La socialité de Keeping Up With the Kardashians fue captada mientras se divertía a la orilla del mar celebrando el cumpleaños número dos de su hija Chicago.

Kim compartió esta foto de sus vacaciones en México.



De acuerdo con el portal TMZ, la esposa de Kanye West estuvo hospedada en una lujosa villa frente a la playa con un costo aproximado de siete mil dólares. Su visita, además de placer, fue para mostrar a sus seguidores y promocionar su línea de ropa interior para mujeres, lanzada el pasado septiembre, de la mano de su amiga Chelsea Handler.

