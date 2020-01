Héctor Vargas: "Wilmer es mi amigo; uno de mis hijos adoptivos es de ese color"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- ¡Héctor Vargas volvió al ruedo! El entrenador de Marathón atendió a los medios de comunicación en la víspera de su visita a La Ceiba este sábado para enfrentar a Vida (7:15 pm) y no dejó títere con cabeza. Habló de fútbol, racismo, Klusener y, por supuesto, el arbitraje.



Aseguró que la llegada de la 'ley mordaza' a la Liga Nacional no le hará cambiar su carácter confrontativo y siempre ligado a , según cuenta él mismo, decir la verdad. "Quedó evidenciado que si no hablas también pasa lo que pasó el fin de semana... un penal que nos cobraron, un gol anulado, una situación que nos margina de un resultado", comentó iniciando su comparecencia el argentino.

Y no quitó la mirilla del tema: "Una terna de Tegus... Esas cositas que uno reclama y por eso cuestionan, sacan una ley que lo quieren hacer callar la boca a uno cuando uno lo que reclama es que piensen más en las cosas", lanzó sin pelos en la lengua.



Consultado sobre si eso le hará mermar su manera de manejarse frente a los medios, el 'León de Formosa' sentenció que "a mí nada, yo siempre voy a tratar de decir la verdad, me van a tener que sancionar muchas veces, voy a tratar de decir siempre lo que pienso, y siempre lo que pienso lo digo con conocimiento de causa. Como esta vez, ¿una terna de Tegus para qué? y se equivocan, un árbitro recién empezando y queda evidenciado que venía con alguna intención diferente", criticó.



No desconoce que en el engramado ellos también cometen errores como equipo: "También nosotros ayudamos, el gol en contra que nos hicimos, pero el margen de error se achica... Anoche ustedes vieron, un arbitraje deficiente con el gol que hace España y se lo anulan. Esperamos más capacidad, más honestidad en las decisiones".



Califica de "anticonstitucional" ese reglamento que les prohíbe a los protagonistas hablar de más, puesto que "el pacto de Costa Rica te dice que está sobre cualquier constitución esto de la 'ley mordaza'... Vos podés castigar, no anticipar que vas a castigar, si hay un abogado que está pidiendo esa ley que la estudie porque después se puede llegar a comer una demanda y de las grandes", advirtió.

Sobre Vida, Motagua y Klusener

"Tengo entendido que los argentinos tienen calculado que en la cuarta fecha los van a habilitar, pero más o menos es el mismo equipo que venía compitiendo el torneo pasado, con el tema de (Óscar) Salas y alguna incorporación más", analizó Vargas en torno al rival de turno este fin de semana.



Añadió a ello que, de su parte, "tenemos que seguir con el trabajo que veníamos haciendo hace unos años y poner bien físicamente a algunos futbolistas que esperamos que se pongan bien a medida que pasen los partidos como el caso de Yerson Gutiérrez, Bruno Volpi, Otoniel Osorio... que vayan agarrando forma y de a poquito hacer un equipo competitivo, ya en este partido voy a poner a uno o dos jovencitos que están a buen nivel y ya merecen su lugar en primera", anticipó.



En relación a si la gente verá al mismo Monstruo de torneos anteriores, don Héctor dijo que "los números lo van a decir, hace dos años atrás hicieron dos programas de televisión para decir que Marathón no era un equipo grande, pero el único al que Motagua lleva a Danlí es a Marathón, nos están respetando y están buscando cómo nos pueden minimizar. A mí no me asusta ni me acobarda el tema de ser favoritos, si tenés miedo al protagonismo van a pasar otros nueve años para ser campeones", acotó.



Siempre sobre ese tópico y el Ciclón, su contendiente de la jornada 3 del Clausura 2020, se refirió concerniente a cómo se manejó en el mercado de fichajes: "Cuando ves que estás parejo con alguien, un equipo que ha invertido mucho, que trae ahora a un jugador de Argentina que si bien la edad no es la ideal es muy cotizado, el caso de Klusener...".



Recordó que "yo una vez lo quise traer a Olimpia, hace unos cinco años, y lo que pedían era muchísimo. Me da la impresión que si nos llevan a Danlí es porque nos respetan, porque sino te dicen jugamos en cualquier lugar y el resultado es el mismo", remató.



Avisó que el caso de Cristian Cálix "esta en veremos con la posibilidad de que el pase llegue mañana, sino llega ya el sábado o domingo esta descartado"; en cuanto a Selvin 'Pibe' Guevara manifestó que "lo esperaremos tal vez se resuelve. Hubo viaje de los directivos y solo queda definir en el Tnaf este problema que hay para que podamos contar con él o no".

Denovan Torres, racismo

Héctor Vargas tuvo una gama importante de temas este jueves en el entrenamiento del estadio Morazán, siendo sus últimas tres intervenciones los favoritos del Clausura 2020-2021, la pelea en la titularidad del arco esmeralda y el caso de racismo que sufrió un ex jugador suyo.



"En estos últimos dos o tres torneos fueron más o menos la tendencia de los resultados... Si ven quienes quedaron en los primeros lugares fueron los mismos tres, Marathón Olimpia y Motagua, los únicos que fallamos fuimos nosotros por no meter el tercero, y la casualidad de que el torneo pasado Ariano hizo un autogol y ahora lo hizo Kevin Espinoza", explicó el DT cuestionado sobre los clubes favoritos al títulos del campeonato recién iniciado.



En cuanto al dilema que muchos hinchas verdes tienen en cuanto a la portería, más aún después del lamentable error de Denovan Torres, el estratega contó que "Denovan tiene que seguir con la misma chance de pelearla, como 'Pipo', ahora también se acerca Luis Ortiz, me gustó su debut contra Honduras Progreso y lo voy a tener en cuenta este torneo... el que mejor esté va a jugar, van a alternar entre los tres. El puesto ganado no lo tiene nadie, por ahora Denovan lo único que tiene es un pasito adelante por sus antecedentes, pero el puesto ganado no lo tengo ni yo".



Despidiéndose, Vargas le dio su respaldo al motagüense Wilmer Crisanto: "En el caso de Wilmer creo que tienen razón, es mi amigo y creo que uno de mis hijos adoptivos que me salió de ese color... Es un tipazo, que lo quise traer acá y lamento mucho eso. La esposa de mi hijo menor es del color de Wilmer, quizás más oscura que él y no puedo hablar mas que cosas buenas. Desacertado, yo creo que un poco producto de la bebida que venden cerca de los estadios, aquí no es un país en el que pueda juzgarse de esa manera, fue algún 'trasnochado', como dicen en mi país Argentina".

