Irak desmiente reanudación de operaciones militares junto a EEUU

BAGDAD, IRAK.- Las autoridades iraquíes desmintieron este jueves informaciones que dan cuenta de la reanudación de las operaciones militares conjuntas entre Estados Unidos e Irak, interrumpidas tras el asesinato del general iraní Qasem Soleimani, abatido el 3 de enero en un ataque de un dron estadounidense cerca del aeropuerto de Bagdad.



"Las operaciones conjuntas no han sido reanudadas", indicó el portavoz del primer ministro iraquí para asuntos militares, Abdulkarim Jalaf.



Dos militares estadounidenses, citados por el New York Times bajo condición del anonimato, habían declarado que las operaciones con Irak se habían reanudado el miércoles.



Pero el portavoz del departamento de Defensa, Johnathan Hoffman, también negó esta información.



"Continuamos organizándonos juntos, pero no se ha realizado ninguna operación (...) sobre el terreno", declaró.



La coalición internacional antiyihadista liderada por Estados Unidos, que opera en Irak desde 2014, anunció la interrupción de sus operaciones contra el grupo Estado Islámico (EI), así como sus misiones de entrenamiento, el 5 de enero, por razones de seguridad.

Según Jalaf, Bagdad no ha autorizado a la coalición a reanudar las operaciones conjuntas.



"Las operaciones comunes, incluido el uso del espacio aéreo iraquí, han sido prohibidas", precisó, añadiendo que el gobierno de Bagdad había ordenado a la coalición detener sus operaciones tras dos ataques aéreos estadounidenses.



Desde fines de octubre han sido disparados decenas de cohetes contra bases iraquíes que albergan a soldados estadounidenses, matando a un subcontratista norteamericano, el 27 de diciembre. Estados Unidos acusa a facciones armadas iraquíes pro-Irán de estar detrás de estos ataques.



En represalia, las fuerzas estadounidenses bombardearon bases iraquíes en la frontera con Siria, matando a 25 combatientes de Hashd al Shaabi, una coalición de milicias paramilitares proiraníes integradas por iraquíes.