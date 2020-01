EEUU reanuda operaciones militares conjuntas en Irak, según New York Times

El Times indicó que no estaba claro si alguien dentro del gobierno iraquí había autorizado la reanudación de las operaciones conjuntas. Foto AFP

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Estados Unidos retomó este miércoles las operaciones conjuntas con Irak, suspendidas luego del ataque estadounidense con dron que mató a un importante general iraní en Bagdad, según informó el New York Times.



Dos funcionarios militares citados por el diario dijeron que el Pentágono quería retomar las operaciones para volver a la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico.



Washington detuvo las operaciones el 5 de enero, dos días después del ataque que mató al general iraní Qasem Soleimani en el aeropuerto de Bagdad.



Ese mismo día, legisladores iraquíes votaron para expulsar a las más de 5,000 efectivos militares estadounidenses en Irak.



El Times indicó que no estaba claro si alguien dentro del gobierno iraquí había autorizado la reanudación de las operaciones conjuntas.

Al ser contactado, el Pentágono dijo que no tenía información para comunicar respecto a una reanudación de operaciones.



El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo el lunes que los líderes iraquíes le habían dicho de manera privada que apoyan la presencia estadounidenses, a pesar de sus llamados públicos por una salida.



"No lo dirán públicamente. Pero de manera privada todos le dan la bienvenida al hecho de que Estados Unidos sigue allá llevando a cabo su campaña antiterrorista", dijo Pompeo en la universidad de Stanford.