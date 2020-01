La impresión de Ronaldinho al conocer a Messi en el Barcelona

BARCELONA, ESPAÑA.-Para Ronaldinho es un orgullo haber formado parte del Barcelona y uno de sus más gratos recuerdos es la bonita amistad que formó con sus colegas, entre ellos el argentino Lionel Messi.

Durante una entrevista para la revista Panenka, el astro brasileño recordó cómo tuvo el honor de darle el pase de su primer gol.

"Fuimos amigos, empezamos a jugar juntos y nos llevamos muy bien. Él llegó siendo diferente a todos los demás, y hablamos con Rijkaard para que viniera a entrenar con nosotros, fue todo muy rápido. Tuve la suerte de darle el pase de su primer gol. Con el tiempo, es muy bonito ver de tan cerca a alguien que empieza y que luego conquista el mundo”, recordó Ronaldinho.

¿Y acaso es Messi un engreído?, según el brasileño, no. “Siempre fuimos muy amigos, aprendimos cosas del día a día, él me enseñaba español y yo portugués, pero con el balón nos comprendíamos a la perfección. Me quedaría con lo tranquilito que es. Eso es algo que me encanta de él, nunca se mete en líos, siempre está con su familia y con los más cercanos”, detalló.

Ronaldinho fue el delantero destacado del club culé entre 2003 y 2008, época en la que coincidió con "La Pulga".

