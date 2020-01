Xavi considera que era "demasiado pronto" para entrenar al Barcelona  

'Me gusta el nuevo entrenador del Barcelona, me gusta cómo trabaja y espero que tenga éxito con el equipo', afirmó Xavi.

DOHA,- La exestrella del Barcelona y técnico del Al Sadd catarí, Xavi Hernández, confirmó este jueves que recibió una oferta del equipo azulgrana para ser su entrenador, pero la rechazó por considerar que era "demasiado pronto".



"Recibí una oferta del Barcelona en presencia de Eric Abidal (director deportivo del Barça)... Pero no la acepté porque es demasiado pronto para entrenar al Barcelona", afirmó Xavi citado en un comunicado del Al Sadd.



"Pero, seguirá siendo mi sueño entrenar al Barça en el futuro", añadió Xavi, de 39 años, cuya negativa a entrenar al Barcelona de forma inmediata llevó al club azulgrana a contratar a Quique Setién en sustitución de Ernesto Valverde.



"Me gusta el nuevo entrenador del Barcelona, me gusta cómo trabaja y espero que tenga éxito con el equipo", afirmó Xavi, que llegó al Al Saad como jugador en 2015 antes de convertirse en su entrenador en julio pasado.



Setién fue nombrado técnico del Barcelona para las dos próximas temporadas y media el lunes pasado, tras la destitución de Valverde, que se convirtió en el primer técnico en ser cesado en el Barça desde la salida de Louis Van Gaal en 2003.



Aunque el contrato de Setién finaliza en junio de 2022, incluye una cláusula en la que se prevé que el presidente que salga de las elecciones de 2021 puede cambiar de técnico si así lo considera.



La dura derrota en las semifinales de la Supercopa de España la pasada semana frente al Atlético de Madrid (3-2) en Yeda (Arabia Saudita) precipitó el cambio de entrenador en el Barça, pese a liderar la Liga española y estar clasificado para octavos de final de la Liga de Campeones.