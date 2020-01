El Barcelona de Setién echa a andar en la Liga  

MADRID, ESPAÑA.- El Barcelona con su nuevo técnico Quique Setién a los mandos recibe el domingo al Granada en la 20ª jornada de Liga con la misión de afianzar el liderato que comparte con el Real Madrid, que el sábado jugará contra el Sevilla.



El equipo azulgrana, líder liguero empatado a 40 puntos con el Real Madrid, estrena la era Setién ante su público en busca de tres puntos que le puedan dejar líder en solitario, en caso de tropiezo madridista.



Tras el empate ante el Espanyol (1-1) en el primer partido del año y la eliminación en la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético (3-2), que precipitó el cese de Ernesto Valverde como técnico, el Barça quiere una victoria que le haga sonreír de nuevo para lo que cuenta con Setién.



"En todos los equipos en los que he estado, solamente he garantizado una cosa, que mi equipo va a jugar bien", dijo el nuevo entrenador azulgrana el martes en su presentación.



Apasionado del juego ofensivo de toque que tanto gusta al aficionado azulgrana, Setién pasará su primer examen ante su público contra un Granada (10º, 27 puntos), que pugna por meterse en puestos europeos.



- Recuperar Juego, mantener resultados -



Recuperar el brillo perdido del juego azulgrana ha sido el motivo principal para la llegada de Setién, pero el entrenador cántabro, sin duda, no podrá descuidar tampoco los resultados, especialmente en una Liga española muy apretada y un Real Madrid en ascenso.



El equipo blanco recibe al Sevilla (4º, 35 puntos) lleno de moral tras proclamarse el domingo campeón de la Supercopa de España en la ciudad saudí de Yeda.



Sólido en defensa y peligroso en ataque, el equipo merengue atraviesa un excelente momento de juego con tres victorias consecutivas, en las que marcó seis goles sin contar los cuatro tantos de la tanda de penales, con las que se decidió la final de la Supercopa.



Pero, el sábado, Zinedine Zidane contará con bajas importantes ya que a los lesionados Eden Hazard y Karim Benzema, se une la ausencia del uruguayo Fede Valverde por sanción, tras ser expulsado en la final de la Supercopa.



Enfrente tendrá a un Sevilla, entrenado por el extécnico madridista Julen Lopetegui, que busca tres puntos que le acerquen a los dos de cabeza, objetivo también del Atlético de Madrid, tercer clasificado, que visita al Eibar (16º) en el último partido del sábado.



El equipo rojiblanco intentará borrar con una victoria liguera el mal sabor de boca dejado por su caída en la tanda de penales en la final de la Supercopa el pasado domingo.



-- Programa de la 20ª jornada de la Liga española (en horas GMT):



- Viernes 17 de enero:



(20h00) Leganés - Getafe



- Sábado 18 de enero:



(12h00) Levante - Alavés



(15h00) Real Madrid - Sevilla



(17h30) Osasuna - Valladolid



(20h00) Eibar - Atlético Madrid



- Domingo 19 de enero:



(11h00) Mallorca - Valencia



(13h00) Betis - Real Sociedad



(15h00) Villarreal - Espanyol



(17h30) Athletic de Bilbao - Celta



(20h00) Barcelona - Granada



Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif



1. Barcelona 40 19 12 4 3 49 23 26



2. Real Madrid 40 19 11 7 1 36 12 24



3. Atlético de Madrid 35 19 9 8 2 22 12 10



4. Sevilla 35 19 10 5 4 24 18 6



5. Real Sociedad 31 19 9 4 6 33 25 8



6. Valencia 31 19 8 7 4 29 25 4



7. Getafe 30 19 8 6 5 26 20 6



8. Athletic 29 19 7 8 4 20 13 7



9. Villarreal 28 19 8 4 7 33 26 7



10. Granada 27 19 8 3 8 25 25 0



11. Levante 26 19 8 2 9 26 29 -3



12. Osasuna 24 19 6 8 5 26 25 1



13. Betis 24 19 6 6 7 26 32 -6



14. Valladolid 21 19 4 9 6 17 23 -6



15. Alavés 20 19 5 5 9 20 29 -9



16. Eibar 19 19 5 4 10 18 29 -11



17. Celta 15 19 3 6 10 16 29 -13



18. Mallorca 15 19 4 3 12 18 33 -15



19. Leganés 14 19 3 5 11 16 30 -14



20. Espanyol 11 19 2 5 12 14 36 -22