Gráficos: México, un embudo para los migrantes hondureños

Desgarrador momento en el que un hondureño identificado como Darwin se despide de su esposa e hijos para emprender el espinoso camino hacia el "sueño americano". El hombre, originario de Choluteca, partió este miércoles por la madrugada junto a cientos de hondureños en la #CaravanaMigrante que salió de #SanPedroSula