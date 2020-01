Copa Premier: Real España recibe a Olimpia esta noche en la final de ida

SAN PEDRO, SULA, HONDURAS.- El reto que se planteó Ramiro Martínez es devolverle la grandeza a Real España y para eso el timonel reclutó piernas uruguayas: Santiago Correa, Pablo Pírez, Delis Vargas y Matías Soto son los refuerzos sudamericanos del Aurinegro, un combo charrúa que promete entrega en cada partido y que este miércoles será titular en la final de ida de la Copa Premier ante Olimpia en el Olímpico.



El DT confía en sus fichas, su principal apuesta. “Hay que esperarlos, con el paso de los partidos estoy seguro que van a demostrar por qué los trajimos”, pide tiempo Ramiro Martínez, mientras los críticos ya iniciaron a destruir la labor del Chino Pírez por el gol de la Real Sociedad que significó la primera derrota aurinegra en la Liga.

“A los chicos los conozco muy bien desde las divisiones juveniles ya que la ventaja de Uruguay es que el fútbol se centraliza en Montevideo... ellos son buenos profesionales y buenas personas, no podemos matar a nadie por un acto fortuito”, subrayó.

Real España y Olimpia medirán fuerzas a partir de las 7:00 de la noche, en un estadio que se espera esté a reventar...

A bajarse al León

El estratega de 43 años busca la forma de llenar las expectativas de los hinchas y las altas demandas del cuerpo dirigencial. “La apuesta es estar en los puestos de arriba, ser protagonistas del torneo y ganarlo; nos reforzamos con cuatro uruguayos más el regreso de otros futbolistas como ángel Tejeda para pelear el campeonato”.



-Y ahora se viene la Copa Premier ante Olimpia, quizá el mejor equipo de la actualidad.

-Tenemos que afrontar ese juego dando el máximo y para competirle a Olimpia solo conozco una fórmula: trabajo, ingenio y astucia. Queremos devolverle al Real España su grandeza en este fútbol y no solo en la Liga Nacional.

-Se topan con Olimpia en una copa internacional, pero en la Liga Nacional es el campeón y hay que bajarlo, ¿no?

-Olimpia es el rival a vencer y lo respetamos porque por algo fue campeón y además porque se respetó. En la Liga he visto que todos se han reforzado bien, los de abajo están más fuertes así que se vienen partidos complicados.

Extimonel de clubes modestos como Cerro, Paysandú y Cerrito, en Uruguay a Ramiro Martínez se le identifica más por su trabajo en las divisiones formativas; el mismo Cerro, Rampla Júniors, Danubio y hasta Peñarol lo han tenido en sus filas.

“Para el uruguayo todo lo que no viene de la mano del triunfo es frustración” es una de sus frases que bien podría resumir a Ramiro Martínez en estado puro. Y cuando le toca hablar del universo de entrenadores uruguayos que han sido su espejo por el mundo, tropicaliza su respuesta: “A Fabián Coito lo conozco muy bien, trabajamos juntos en Peñarol y tenemos una amistad muy grande. Nunca falta el mate con él, una gran apuesta que hizo el fútbol catracho”...



-A usted lo vemos tan calmado como al profe Coito.

-Es que trato de hacer mi trabajo sin generar controversias con nadie. No es mi estilo responderle a alguien, eso no alimenta nada, no genera beneficios... cada quien trae agua para su molino.

-¿Y a Troglio lo conoce?

-Es una persona muy humilde para todo lo que ha logrado y lo que representa. No hay una amistad profunda entre los dos pero sí una buena relación. Demuestra la calidad de persona que es.

Y antes de cerrar la entrevista que concedió a Zona horas antes de iniciar su andadura en el Clausura, Ramiro Martínez pudo sentenciar otra frase que cala profundo: “Los uruguayos somos pocos pero hemos logrado cosas importantes en el fútbol, gracias a Dios estamos sosteniendo un proceso exitoso y estamos bien ranqueados en el mundo”. ¿Traerá la copa 13?