Klinsmann, con problemas en Alemania con su licencia de entrenador

BERLÍN, ALEMANIA.- Jürgen Klinsmann, exseleccionador de Alemania y Estados Unidos, entrenador del Hertha Berlín desde finales de noviembre, no ha presentado todavía su licencia de entrenador a la liga alemana (DFL), por lo que el organismo le está presionando para que lo haga.



"Respecto a Jürgen Klinsmann, nos falta actualmente la prueba de que posee una licencia válida", indicó la DFL en un comunicado.



El entrenador de 55 años minimizó este miércoles el problema.



"Ya he enviado por email las informaciones que necesita la DFL. La licencia debe estar en algún sitio en un cajón de mi casa en California. Vamos a encontrarla", aseguró el exdelantero, campeón del mundo de 1990, que fue también entrenador del Bayern Múnich (2008-2009).



El club y Klinsmann corren el riesgo de ser multados si no llegan a probar que el entrenador tiene actualizada su licencia, obtenida en 2000.



El reglamento de la Bundesliga obliga a los técnicos de primera y segunda división a seguir regularmente sesiones de formación para poner al día sus licencias.



"Cuando llegué a Berlín a finales de noviembre, no pensé que necesitaría mi licencia y certificados", señaló.



Desde su llegada al frente del Hertha, el equipo de la capital se hizo con diez puntos de doce posibles y debe recibir el sábado al Bayern Múnich, actual tercero, a cuatro puntos del líder Leipzig.