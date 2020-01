Muere actriz que le dio voz a Elsa en Frozen en su versión en español

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La actriz que le dio voz en español a Elsa en la película de Disney "Frozen", Andrea Arruti, falleció a los 21 años.



Hasta el momento se desconocen las causas de muerte de la joven. Según la revista Quién, Arruti falleció el pasado 3 de enero, pero fue hasta este miércoles 15 que se dio a conocer la noticia.



Arruti también prestó su voz para el personaje de Diamond Tiara, en My Little Pony; Neeko, en League of Legends; Izzy, en la serie Jake y los piratas del País de Nunca Jamás.



"Lamentamos el fallecimiento de la gran actriz y cantante Andrea Arruti. Una bella y joven talento de nuestro Doblaje Mexicano. En paz descanse", publicó la página de Doblaje Mexicano.

LEA: Custodia del hijo de Meghan y Harry es de la reina Isabel II