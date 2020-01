"Xavi será algún día entrenador del Barça", dice Bartomeu  

BARCELONA, ESPAÑA.-El presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, no tiene duda de que la exestrella del Barça, Xavi Hernández, "será algún día entrenador", del equipo azulgrana, pero que "ahora tenemos un entrenador que es Quique Setién".



"Xavi será algún día entrenador del Barça, no tengo ninguna duda. Es muy capaz, es una persona que entiende perfectamente nuestro fútbol, tiene unas ganas enormes y algún día lo será (entrenador del equipo)", dijo Bartomeu, en una entrevista que publica este miércoles la edición en línea del diario deportivo Sport.



Xavi, actual entrenador del Al Sadd catarí, fue el nombre que más sonó para suceder a Ernesto Valverde al frente del Barça, después que salieran a la luz las conversaciones que el club mantuvo con él tras la eliminación en la semifinal de la Supercopa de España la pasada semana.



El excentrocampista del Barça decidió finalmente no entrenar al equipo azulgrana inmediatamente, lo que obligó al club catalán a buscar una alternativa, que se plasmó en Quique Setién, conocido por su juego ofensivo de toque, muy del agrado de los aficionados 'culés'.

Bartomeu rechazó, en cambio, que la presencia de Setién suponga cerrar la puerta a Xavi, recordando que la puerta del Barça "está abierta a muchos (entrenadores), pero ahora tenemos entrenador que es Quique Setién".



"Ha demostrado en los equipos en que ha estado que le gusta el buen juego, le gusta sobre todo el juego como nos gusta ver a los 'culés' y por eso ha sido elegido", aseguró el presidente del Barça.



"Ha firmado por dos temporadas y media y ya he explicado que hay elecciones en el 2021 y sí que hay una cláusula ahí, según la cual, si el nuevo presidente quiere cambiar el entrenador, puede cambiar el contrato de Quique Setién", afirmó Bartomeu.



Setién "viene con mucha ilusión, con muchas ganas", añadió Bartomeu, concluyendo que el entrenador cántabro "coge al equipo en un momento óptimo", líder de la Liga española, clasificado para octavos de la Liga de Campeones y a punto de empezar la próxima semana su recorrido en la Copa del Rey.

