Renuncia la vocera de la Maccih, Ana María Calderón

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La vocera de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), Ana María Calderón, interpuso este martes su renuncia irrevocable al cargo ante la Organización de Estados Americanos (OEA).



EL HERALDO tuvo acceso exclusivo a la carta de renuncia que Calderón Boy le remitió al secretario general Luis Almagro, desde el 2 de enero.



El escrito señala que la renuncia deberá hacerse efectiva a partir del 1 de febrero de 2020.



“Mi decisión obedece a motivos estrictamente personales y profesionales, que he ponderado frente a mi comprobado compromiso con la Organización que usted dignamente dirige”, señala la carta de renuncia de Calderón.

Establece que “señor secretario general, deseo agradecer la designación como vocera interina de la Maccih-OEA en dos periodos (16 de febrero al 30 de junio de 2018 y 1 de julio de 2019 al 31 de enero de 2020), que me concedió el privilegio de ser la primera mujer jefa de una misión internacional anticorrupción. Tengo la certeza que no he defraudado la confianza que usted y la Organización han depositado en mí”.



Ana María Calderón llegó a la Misión como fiscal internacional en 2016 y meses después fue promovida como jefa de la División de Prevención y Combate a la Corrupción.



La renuncia de Calderón surge en medio de una etapa de negociaciones entre el gobierno y la OEA, para definir el futuro de la Maccih.



El convenio de la Misión anticorrupción concluye el 19 de enero, los delegados gubernamentales y de la OEA han anunciado que el nuevo convenio estará listo este viernes 17 de enero.

Aquí la carta de renuncia:







Diálogo por convenio de la Maccih continúa

Representantes del gobierno y la Organización de Estados Americanos (OEA) retomaron hace una semana el diálogo para definir qué sucederá con el convenio de la Maccih.



Las delegaciones tienen hasta este 17 de enero para consensuar si el convenio de la Maccih sufre algunas reformas y modificaciones, o en su defecto queda tal y como está.



El ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, semanas antes dijo que trabajan en un nuevo convenio que será más fuerte que el actual.



Diversos sectores de la sociedad han advertido que si el convenio es reformado, forzosamente tendrá que ir al Congreso Nacional para su ratificación.



Hace unas semanas, el Congreso emitió un informe en el que recomiendan la no ampliación del convenio de la Maccih. Por otra parte, la sociedad civil ha solicitado un espacio en las negociaciones.