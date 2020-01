Caso Víctor Guzmán: Recibió resultado adverso en control antidopaje

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El mediocampista Víctor Guzmán del club Guadalajara informó este lunes fue notificado de un resultado "adverso" de un control antidopaje que se le practicó en el pasado torneo Apertura-2019 del fútbol mexicano y que solicitará una contraprueba para demostrar que hubo un "error" en la prueba.



"Me fue comunicado el resultado analítico adverso a un control antidopaje al que fui sometido el 10 de agosto de 2019", publicó Guzmán en Instagram en un comunicado dirigido "a la afición y a los medios de comunicación".



El control antidopaje fue realizado por un laboratorio cubano ya que en México no hay instituciones avaladas por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA).



El 'Pocho' Guzmán detalló que ese comunicado lo recibió el pasado jueves y por eso no fue convocado por su equipo para enfrentar el sábado al Juárez en partido de la primera jornada del torneo Clausura-2020.



"Procederemos a solicitar el análisis de la muestra B con la esperanza de que se demuestre tras su apertura que ha sido un terrible error y que yo pueda continuar ejerciendo mi profesión", apuntó Guzmán.

"Nunca he tomado una sustancia para mejorar mi rendimiento deportivo", afirmó el mediocampista de 24 años.



Según informó David Medrano, periodista de TV Azteca y del diario Récord, el control antidopaje arrojó la presencia de un "alcaloide".



Al momento, el Guadalajara, que le compró al Pachuca el pase de Guzmán para presentarlo como uno de sus fichajes más importantes en el nuevo torneo, no había informado su posición respecto al presunto dopaje.



La Liga MX expresó su apoyo a Guzmán en un breve comunicado. "Esperamos que todo se aclare por el bien del jugador y reiteramos nuestro compromiso de luchar contra el dopaje".