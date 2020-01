Realizan cortes de energía a 69 morosos con la ENEE a nivel nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La comisión interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) realizó 69 órdenes de corte de energía, este lunes, a nivel nacional en el marco de la Operación Trueno anti-hurto contra grandes consumidores de energía eléctrica.



En esta primera etapa, la intervención de la ENEE busca recuperar más de 532 millones de lempiras para la institución.



El informe lo dio a conocer la titular de la Comisión Interventora de la ENEE, Miriam Guzmán, quien destacó que “el operativo ha funcionado a nivel nacional” y que la operación busca combatir el hurto de energía eléctrica



“Hemos ejecutado 69 órdenes de corte de energía a altos consumidores; son altos consumidores que adeudan millones de lempiras al Estado”, agregó.

Precisó que “estos deudores concentran una mora de 540 millones de lempiras” y añadió que “los cortes están concentrados en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Olancho y Santa Cruz de Yojoa”.



Entre los primeros cortes ejecutados este lunes figuran los de tres empresas de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, que totalizan 20 millones de lempiras.



Las acciones para combatir el hurto de energía se ejecutan con el apoyo de militares y policías.

Primeros acercamientos

En su primer día de trabajo, la Comisión Interventora realizó un recorrido por las instalaciones de la ENEE y de la Empresa Energía Honduras (EEH), ubicadas en el bulevar Suyapa de Tegucigalpa.



Asimismo, la comisión implementa la Ley General de la Industria Eléctrica para analizar el plan de inversión y acciones orientadas al combate del hurto de energía por parte de grandes consumidores.

Con los integrantes de la EHH abordaron temas como mora, lectura de facturación, cobros, inversiones, pérdidas técnicas y no técnicas, y atención al cliente, entre otros.

Enorme deuda

Guzmán exteriorizó que en el marco de la Operación Trueno anti-hurto se encontró una reconocida empresa en el norte del país (sin especificar el nombre y rubro) que tiene una mora de 99 millones de lempiras y otra en la capital con un saldo moratorio de 14 millones de lempiras.



“Hemos detectado una empresa que tiene más de 120 días de mora con una deuda de 99 millones lempiras y esto es totalmente injusto”, cuestionó Guzmán.



“Ellos tienen que pagar. Si no pagan la totalidad de sus facturas o no hacen un plan de pago, se les cortará el servicio, porque la energía eléctrica tiene un costo, un costo que está siendo asumido por la población hondureña”, advirtió la funcionaria.



Adelantó “que con el tiempo ustedes se darán cuenta del nombre de la empresa” que debe los 99 millones de lempiras.



Consideró que este es un déficit de la estatal eléctrica y “no podemos darnos el lujo de mantener a clases privilegiadas”.



“Tienen que pagar el recibo cuando se vence y lo que les vamos a dar es facilidad de deudas que no podrán honrar de contado, pero lo importante es que paguen sus recibos a tiempo; nada de mora”, señaló.