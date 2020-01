Madres después de los 40: las hondureñas que desafían al "reloj biológico"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde Nicole Kidman, Mariah Carey, Meryl Streep hasta Salma Hayek, las famosas actrices de Hollywood han presumido su lado más tierno al convertirse en madres después de los 40 años, en medio de la presión del "reloj biológico" que afirma que a esa edad a las mujeres se les "secan las entrañas", o al menos eso se dice en algunos pueblos hondureños.



Recientemente, la actriz estadounidense Cameron Díaz también se sumó a la larga lista al traer al mundo a Raddix Madden, su primera hija.



La famosa, de 47 años, dijo sentirse "muy feliz", ya que "ella ha capturado instantáneamente nuestros corazones y completado nuestra familia", según escribió en carta publicada en las redes sociales.



Al igual que Cameron Diaz, desde 2017 hasta noviembre de 2019, un total de 10,880 mujeres mayores de 40 años tuvieron hijos en Honduras, según datos de la Secretaría de Salud, analizados por EL HERALDO.



Dunia Patricia Amador es un hondureña de 46 años, quien hace exactamente dos años decidió traer al mundo a su pequeño hijo Emmanuel, un niño sonriente y bastante juguetón.



La compatriota contó a EL HERALDO que su embarazo fue de alto riesgo debido a su edad, pero lo consideró una "experiencia maravillosa".



"No esperaba tener a mis casi 44 años un bebé. Me he sentido feliz, lo he disfrutado estando en mi barriga. Ha sido algo muy bello tener un bebé a mi edad", relató la connacional, mientras recordaba su experiencia.

VEA TAMBIÉN: Famosas que se convirtieron en madres después de cumplir 40 años



Emmanuel cumplirá tres años en mayo próximo. Es un pequeño de tes blanca y ojos achinados, bastante inquieto, como suelen ser los niños su edad.



"Bicho", como también suelen llamarlo por ser bastante travieso, es el consentido de la familia, pues es el menor de los tres hijos de Dunia Patricia.



"Uno puede llevar un embarazo normal, pero sí es necesario un descanso cuando el cuerpo lo necesita. (Los médicos) nos cuidan muchísimo, al principio uno puede pensar que es exagerado, pero por el crecimiento del bebé es lo mejor y gracias a Dios mi bebé nació sano y está perfectamente bien", detalló la hondureña.

"Reloj biológico", el parto en Honduras

Cada año en Honduras, al menos 123 mil mujeres tienen un hijo, es decir que diariamente unas 337 hondureñas se convierten en madres, según datos analizados por EL HERALDO.







En los últimos tres años un total de 10,880 mujeres mayores de 40 años han tenido hijos en el país, esto equivale a casi el tres por ciento de los 369,200 partos registrados en este período.



Uno de los casos más insólitos fue el de una mujer de 60 años que el 26 de octubre de 2018 se convirtió en madre en Villanueva, Cortés, al norte de Honduras, según el registro de las autoridades.



Además, ocurrieron 27 casos de mujeres que también decidieron ser madres a los 50 años.



"Es frecuente, tenemos un montón de casos de mujeres (madres después de los 40) todos los días", explicó el ginecólogo del Hospital San Felipe, Carlos Ochoa, en diálogo con EL HERALDO.



Para el especialista, los partos en mujeres mayores de 40 años son cada vez más comunes, pese a que existe mayor riesgo y necesita más cuidados.







Datos sin especificar

En los datos facilitados a EL HERALDO también aparecían casos de menores de nueve años que supuestamente se habían convertido en madres entre 2018 y 2019, pero al intentar confirmar la veracidad de las cifras la doctora Lourdes Aguilar, encargada de las estadísticas, sugirió "quitarlos de la base" porque no se podían "corroborar".

Los documentos especificaban 47 casos de niñas de entre nueve y un año que supuestamente eran madres, pero debido a que la base de 2019 "no ha sido depurada", según especificó la doctora, fueron categorizados por EL HERALDO como "sin especificar", para no confundir a los lectores.

Cuidados

Además de necesitar mayores cuidados prenatales, los expertos afirman que las mujeres que se convierten en madres después de los 40 son dos veces más propensas de morir durante el parto.



A esto suman las enfermedades que pueden sufrir los bebés si no existen los cuidados adecuados, porque "se trata de embarazos de alto riesgo".



"El cuidado principal es el control prenatal desde que (la mujer) se da cuenta que está embarazada, necesita un control sistemático y de calidad", detalló el ginecólogo del Hospital San Felipe.

VEA ADEMÁS: Cada 4 días se atiende a una mujer con un parto extrahospitalario



Aunque en Honduras la mayoría de partos atendidos ocurre en mujeres de entre 15 y 30 años, el promedio de edad ha ido disminuyendo, al menos desde 2000 hasta finales de 2019, según un registro del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la Secretaría de Salud de Honduras.



Los datos, analizados por EL HERALDO, muestran que en 2000 el promedio de edad de las mujeres que se convertían en madres era de 27.65 años, pero para 2006 disminuyó a 25.7.



De 2007 a 2019 el promedio de edad en las mujeres iba disminuyendo, es decir que cada vez las hondureñas tenían hijos. Para 2019 el promedio fue de 25.19 años.