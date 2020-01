Someten a Marcos Witt a una operación de corazón abierto

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.-El reconocido cantante y pastor Marcos Witt fue sometido este lunes a una operación de corazón abierto.



El procedimiento se realiza debido a la complicación en una de las arterias prinicipales, según dio a conocer el mismo artista cristiano en sus redes sociales.



"Marcos Witt se realizó un procedimiento de verificación de su presión y flujo sanguíneo, donde se verificó la anomalía cardíaca, por lo que los médicos determinaron que debía ser sometido a la intervención a corazón abierto", dice un video comunicado publicado en su cuenta de Instagram.



El domingo por la noche, el cantautor agradeció a todas las personas que han estado orando por su salud.

"Queremos agradecerle profundamente todas sus oraciones los comentarios que nos han dejado, muchos nos han mandado videos, no saben como nos animan y nos bendice. El cuerpo de Cristo realmente es maravilloso. Estamos confiados, estamos en las mejores manos humanas, pero muy intresantemente, el médico principal me dijo que él sabe que sus manos son guiadas por el Señor, así que estamos en muy buenas manos, queremos pedirles que sigan orando, estamos muy agradecidos por sus oraciones", dice Marcos en la grabación en la que aparece junto a su esposa.



Hasta el momento, la familia de Witt no se ha pronunciado sobre la operación del pastor, que comenzó a eso de las 6:00 de la mañana (hora de México).

