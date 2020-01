Critican a Angie por su actuación en el décimo concierto de La Academia  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La hondureña Angie Flores fue criticada por primera vez durante el primer concierto de La Academia por su interpretación de la canción "Cuando la marea baja" de Yuri.



"Fue una interpretación débil Angie, conforme a las que yo te he visto anteriormente, el público se queda con tu última interpretación y esta no fue la mejor", dijo Arturo López Gavito, uno de los jueces más severos de La Academia.



En tanto, Horacio Villalobos aseguró que su interpretación había sido diferente. "Esto que yo que yo vi, me encantó, una mujer empoderada, guapa, cantando divinamente. Lograste hacer una interpretación diferente".

Por su parte, Alexander Acha contradiciendo a Gavito, dijo que le había encantado su "interpretación, es hermosa, muy emotiva y siempre con esa profundidad, siento que por dentro tienes un océano de profundad que nos cautiva a todos".



Danna Paola, se emocionó durante su participación. "Se me salió una lágrima por ahí, al verte crecer. Esta interpretación fue maravillosa", dijo.



"Admiro mucho que tu no te metes con nadie y estás muy enfocada en lo que debes hacer", resaltó la Danna.





Duelo

Angie realizó su primer duelo en el que ganó gracias a la ayuda del público, pero no fue la favorita de los jueces.



La catracha tuvo un duelo con Dalú en la que los jueces le dijeron que le hizo falta un poco para ser la mejor.

Angie ganó el reto con su interpretación, pero no convenció a los jueces quienes le dijeron que debía tener más confianza en el escenario.

