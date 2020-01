Gobierno y Consejo Nacional de Defensa analizan intervención de ENEE

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se reunió este lunes con el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, para analizar los alcances del plan de intervención de la ENEE y reforzar las acciones orientadas al combate del hurto de energía y la recuperación de las cuentas por cobrar.



La comisión tendrá la tarea de la implementación de la Ley General de la Industria Eléctrica.



En la cita, el mandatario enfatizó que "la intervención de la ENEE es con el objetivo de estructurar un nuevo sistema eléctrico que permita precios justos y competitivos y proteger así al usuario final".

LEA: Nadie da razón por muerte de ganado en poder de OABI



"Tener un sistema eléctrico consistente que no falte la energía, precios competitivos que podamos hacer una modernización y movernos hacia sistemas eléctricos de última generación", es parte la visión indicó Hernández.



"He conversado con muchos empresarios que se dedican a este rubro, les he dicho que al momento de hacer algo nuevo ocupamos del concurso de ellos; de los medios de comunicación, influenciadores de la opinión pública y del sector privado que ha sufrido tanto por esta situación irregular que viene de décadas", señaló el gobernante.