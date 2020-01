"París tiene mucha suerte de tenernos acá", dice Neymar

PARÍS, FRANCIA.- "París tiene mucha suerte de tenernos acá", declaró el brasileño Neymar, haciendo referencia a la colección de delanteros del máximo nivel que tiene el PSG, este domingo tras empatar 3-3 con el Mónaco en el Parque de los Príncipes.



"Tenemos jugadores de mucha calidad, de los mejores del mundo, pero no solo cuatro (en referencia a Mbappé, Di María, Icardi y él), también Cavani y Sarabia, que son cracks. París tiene mucha suerte de tenernos acá", señaló el brasileño, cuando le preguntaron si el PSG tenía el mejor ataque de Europa.



Neymar firmó un doblete en el empate 3-3 ante el Mónaco, en un espectacular partido con muchas ocasiones para cada uno de los bandos.



"Creo que jugamos mejor, ellos tuvieron muchas oportunidades de gol, no hicimos nuestro mejor partido pero lo intentamos. Ahora a mantener la cabeza bien", añadió nada más finalizar.



"Ha sido un buen test, el Mónaco tiene un buen equipo, pero nosotros somos superiores y lo tenemos que demostrar en el campo. No hicimos nuestro mejor partido, si no tendríamos los tres puntos", concluyó.