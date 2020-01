EN VIVO: Sigue la gala de los Critics Choice Awards 2020

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.-Continúa la esperada temporada de premios. Este domingo conoceremos a los ganadores de los Critics’ Choice Awards 2020, gala que se desarrollará desde The Barker Hangar en Santa Mónica, California.

A partir de las 5:00 PM los artistas empezaron a desfilar por la alfombra azul de los premios otorgados por la Broadcast Film Critics Association.

Estos premios son muy importantes porque más de 400 críticos de radio, televisión y medios digitales se reúnen, cada año, para premiar a lo mejor del cine y la televisión. Esta entrega augura nominaciones para los premios Oscar 2020.

Ganadores

MEJOR ACTOR

Antonio Banderas – Dolor y gloria



Robert De Niro – The Irishman



Leonardo DiCaprio – Once Upon a Time… in Hollywood



Adam Driver – Marriage Story



Eddie Murphy – Dolemite Is My Name



Joaquin Phoenix – Joker (GANADOR)



Adam Sandler – Uncut Gems





MEJOR ACTRIZ DE REPARTO



Laura Dern – Marriage Story (GANADORA)



Scarlett Johansson – Jojo Rabbit



Jennifer Lopez – Hustlers



Florence Pugh – Little Women



Margot Robbie – Bombshell



Zhao Shuzhen – The Farewell