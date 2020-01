EN VIVO: Sigue la gala de los Critics Choice Awards 2020

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.-Continúa la esperada temporada de premios. Este domingo conoceremos a los ganadores de los Critics’ Choice Awards 2020, gala que se desarrollará desde The Barker Hangar en Santa Mónica, California.

A partir de las 5:00 PM los artistas empezaron a desfilar por la alfombra azul de los premios otorgados por la Broadcast Film Critics Association.

Estos premios son muy importantes porque más de 400 críticos de radio, televisión y medios digitales se reúnen, cada año, para premiar a lo mejor del cine y la televisión. Esta entrega augura nominaciones para los premios Oscar 2020.

Ganadores

Mejor actor

-Antonio Banderas – Dolor y gloria



-Robert De Niro – The Irishman



-Leonardo DiCaprio – Once Upon a Time… in Hollywood



-Adam Driver – Marriage Story



-Eddie Murphy – Dolemite Is My Name



-Joaquin Phoenix – Joker (GANADOR)



-Adam Sandler – Uncut Gems





Mejor actriz de reparto



Laura Dern – Marriage Story (GANADORA)



-Scarlett Johansson – Jojo Rabbit



-Jennifer Lopez – Hustlers



-Florence Pugh – Little Women



-Margot Robbie – Bombshell



-Zhao Shuzhen – The Farewell





Mejor Actriz de Reparto en Serie de Comedia



-Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon) - GANADORA



- D'Arcy Carden, The Good Place (NBC)



- Sian Clifford, Fleabag (Amazon)



- Betty Gilpin, GLOW (Netflix)



- Rita Moreno, One Day at a Time (Netflix)



- Annie Murphy, Schitt's Creek (Pop)



- Molly Shannon, The Other Two (Comedy Central)

Mejor Película de Acción



- 1917



- Avengers: Endgame (GANADORA)



- Ford v Ferrari



- John Wick: Chapter 3 – Parabellum



- Spider-Man: Lejos de casa

Mejor Actriz de Reparto en Serie de Drama



- Helena Bonham Carter, The Crown (Netflix)



- Gwendoline Christie, Game of Thrones (HBO)



- Laura Dern, Big Little Lies (HBO)



- Audra McDonald, The Good Fight (CBS All Access)



- Jean Smart, Watchmen (HBO) (GANADORA)



- Meryl Streep, Big Little Lies (HBO)



- Susan Kelechi Watson, This Is Us (NBC)





Mejor Actor de Reparto en Serie de Drama



- Asante Blackk, This Is Us (NBC)



- Billy Crudup, The Morning Show (Apple) (GANADOR)



- Asia Kate Dillon, Billions (Showtime)



- Peter Dinklage, Game of Thrones (HBO)



- Justin Hartley, This Is Us (NBC)



- Delroy Lindo, The Good Fight (CBS All Access)



- Tim Blake Nelson, Watchmen (HBO)