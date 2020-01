"Educación, ante todo": Danna Paola estalla tras ser acorralada por reporteros

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-"Déjenme pasar, por favor", "miren cómo se ponen ustedes" y "me voy a enojar", fueron las frases de Danna Paola al ser acorralada por una multitud de reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México, todos queriendo saber qué ocurrió con Gibrán, el exalumno de La Academia que la tildó de "culera".

Al principio, la cantante mexicana trató de evadirlos saliendo por otra puerta, sin embargo, terminó en la esquina de un bote de basura, sin poder caminar para abordar su vuelo.

“No tengo nada que decir, voy tarde a mi vuelo… a ver se relajan un segundo, me voy a enojar”, dijo al principio mientras caminaba.



Sobre los memes y videos que circulan sobre ella en redes sociales, Danna Paola dijo que es "auténtica, me da risa. Gracias por siempre apoyarme y todo.. Más bien no me conocían enojada”.

Luego la tensión aumentó. Los reporteros no dejaban de seguirla y una persona de su seguridad tuvo que intervenir para que ella pudiera salir de donde estaba atrapada.

“Por fin, déjenme pasar. Y luego no quieren que uno sea grosero. Vean cómo se ponen”, finalizó la intérprete de Oye Pablo.

El video de Danna Paola por su participación como juez en el programa de la Academia encarando a Gibrán por decirle “culera” se volvió tendencia mundial.

Este es el video del tenso momento: