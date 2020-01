1. El sultán Qabus ibn Said Al Said, quien ejerció el poder de Omán desde 1970, falleció en la noche del viernes a los 79 años de edad, después de casi medio siglo de un reinado que forjó su reputación de mediador respetado y moderado en la región del Golfo. Fotos AFP

(11/01/2020 - 10:41 AM)

